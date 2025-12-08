< sekcia Regióny
Vedci z UKF pomocou experimentov ukážu žiakom, ako funguje elektrina
Žiaci základných a stredných škôl počas troch denných predstavení zažijú sériu vedeckých experimentov.
Autor TASR
Nitra 8. decembra (TASR) - Elektrina, ktoré (ne)kope je hlavnou témou vedeckej vianočnej šou s názvom Fyzika všetkými zmyslami. Vo svojich priestoroch ho 16. až 18. decembra organizuje Fakulta prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie.
Žiaci základných a stredných škôl počas troch denných predstavení zažijú sériu vedeckých experimentov. „Program je zostavený tak, aby žiakom ukázal elektrinu ako jav, ktorý je všade okolo nás. Vo svetlách, ktoré rozžarujú stromček, v spotrebičoch, v materiáloch, ktoré nás obklopujú, aj v prekvapivých situáciách, ktoré si bežne neuvedomujeme,“ vysvetlila Ľubomíra Valovičová z UKF.
Súčasťou programu budú ukážky, pri ktorých žiaci zistia, prečo niektoré materiály vedú prúd, ako elektrina kreslí obrazce, ako fungujú jednoduché i zložitejšie obvody i to, a aké zásady bezpečnosti je dôležité poznať.
Organizátori pripomenuli, že vedecká šou je založená na objavovaní a namiesto hotových odpovedí ponúka priestor na pozorovanie a premýšľanie, čím podporuje prirodzenú zvedavosť detí. „Podujatie patrí medzi tradičné aktivity fakulty a každoročne ukazuje mladým návštevníkom, že fyzika môže byť zrozumiteľná, hravá a prepojená s reálnym svetom. Tento rok bol o podujatie rekordný záujem. Všetkých 1000 miest sa obsadilo už v priebehu šiestich minút,“ doplnila Valovičová.
