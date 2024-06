Vedci zo SAV priblížia v Trnave svoju prácu verejnosti

Trnava 21. júna (TASR) - V Trnave sa v piatok začína podujatie Víkend so SAV: Vedci predstavia fascinujúci svet vedy. V piatok a sobotu 22. júna sa na ňom verejnosti predstaví takmer 20 ústavov a zložiek Slovenskej akadémie vied (SAV). Ako informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková, zastúpenie budú mať všetky oddelenia vied, teda živá príroda, neživá príroda aj spoločenské vedy.



"Vo svojich stánkoch prevedú vedci malých aj veľkých návštevníkov z vesmírnych diaľok cez rozmanité, bohaté, ale aj krehké životné prostredia až do mikrosveta chemických procesov, drobných organizmov či moderných materiálov s neobvyklými vlastnosťami," uviedla.



Na pódiu sa predstaví napríklad vedec, ktorý prezradí, ako sa dostal z Trnavy až do CERN-u. Hovoriť sa bude aj o ranom novoveku, odievaní v Uhorsku, ale i o tom, ako sa šíria konšpiračné teórie, a ktoré z nich sú populárne v slovenskej histórii. Rozprávať sa bude aj o zmene klímy a jej dôsledkoch na životné prostredie a spoločnosť.



"SAV má dnes svoje ústavy a centrá roztrúsené po celej krajine. Je nesmierne dôležité prinášať vedu aj do regiónov, kde je takýto kontakt vzácny a veľmi potrebný," doplnil predseda SAV Pavol Šajgalík.



Ako dodala Tináková, na podujatí sa vedci snažia priblížiť verejnosti svoju prácu, predstaviť výskumné témy, ktorými sa zaoberajú, rozšíriť povedomie o tom, že s vedou a jej výsledkami je popretkávaný každodenný život ľudí. "V neposlednom rade chce toto podujatie u detí a mladých ľudí podnietiť zvedavosť a túžbu vedieť, bádať a objavovať. Práve ony môžu byť budúcnosťou vedy a vo vede budú musieť hľadať odpovede na mnohé naliehavé problémy súčasnosti," skonštatovala.