Vedecká knižnica vidí riešenie uchovávania fondu kníh v depozitári

Košice 8. apríla (TASR) - Najväčší problém Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Košiciach sú nevyhovujúce sklady jej knižničného fondu, čo spôsobilo už aj znehodnotenie mnohých dokumentov. Knižnica navrhuje ako riešenie vybudovanie spoločného depozitára so Slovenským technickým múzeom (STM). Ten by mal vzniknúť prestavbou existujúcej haly v priestoroch Múzea letectva pri košickom letisku, informovala riaditeľka knižnice Darina Kožuchová.



Memorandum o spolupráci uzavreli ŠVKK a STM vlani v septembri. Odhad investície na projekt zdieľaného depozitára je deväť miliónov eur. "Predpokladané náklady len odhadujeme, potrebujeme financie na spracovanie projektovej dokumentácie, zatiaľ aspoň na úrovni overovacej štúdie. Dôležité však je, že v prípade jeho existencie by mohla naša knižnica 'opustiť' dve nevyhovujúce budovy v centre mesta," uviedla pre TASR Kožuchová.



Ministerstvo kultúry (MK) SR potvrdilo, že projekt bol vlani zavedený do zásobníka investičných zámerov rezortu, teda zoznamu investičných potrieb, ktoré eviduje vo svojich organizáciách. "V tejto súvislosti môžeme aktuálne uviesť, že investičný plán MK SR na ďalšie obdobie je práve v procese aktualizácie a na základe uznesenia vlády bude aktuálna verzia zverejnená ku koncu mája," oznámilo ministerstvo.



ŠVKK spravuje päť objektov, z ktorých štyri sú národné kultúrne pamiatky vrátane Forgáčovho paláca - sídelnej budovy na Hlavnej ulici. "Všetky budovy sú v narušenom technickom stave, do niektorých z nich sa neinvestovalo celé desaťročia, bola zanedbaná ich údržba, k budovám chýbala dokumentácia vrátane ich zamerania," opísala riaditeľka.



Knižničný fond ŠVKK zahŕňa viac ako 1,8 milióna dokumentov. Po roku 1989 v súvislosti s reštitúciami musela knižnica svoje fondy presťahovať do troch budov, ktoré sú kapacitne preplnené a nevyhovujú stavebno-technickými parametrami, najmä statikou. V dvoch budovách je podľa riaditeľky časť fondov umiestnená v nevyhovujúcich a vlhkých priestoroch. Ani jedna z budov nemá kompletne inštalovanú vzduchotechniku vo všetkých skladových priestoroch. "V dôsledku nevyhovujúcich podmienok sa mnohé dokumenty znehodnotili (plesne, vlhkosť) a tento proces ich degradácie pokračuje. Zaplyňovanie a odvlhčovanie fondu technickými prostriedkami predstavuje len dočasné a krátkodobé riešenie," uviedla Kožuchová.



Komplexnú obnovu si vyžaduje sídelná budova, ktorá poskytuje väčšinu služieb používateľom vrátane študovní a časti skladov najnovších prírastkov do fondu. Predpokladané náklady sú podľa knižnice aj s projektovou dokumentáciou viac ako 11 miliónov eur. V roku 2022 bola spracovaná architektonická štúdia obnovy objektu.



Celkovú rekonštrukciu potrebuje aj najväčšia budova knižnice na Pribinovej ulici, v ktorej sa vykonávajú viaceré odborné činnosti, a kde je uložených takmer 700.000 dokumentov. Rekonštrukciu krovu a strechy si žiada aj budova reštaurátorského a konzervátorského pracoviska na ulici Pri Miklušovej väznici.



MK SR v minulosti finančne podporilo rekonštrukciu a riešenie havarijných stavov objektov ŠVKK. V prípade budovy na Pribinovej sa v roku 2025 uvažuje v rámci investičného plánu rezortu o ďalšej obnove v hodnote 1,4 milióna eur. V rámci dvoch budov na Zvonárskej ulici je jedným z možných riešení ich odpredaj. "Konečné rozhodnutie v tejto veci sme zatiaľ neprijali, pretože ho komplikuje napríklad aj súdny spor s reštituentmi o jeden z objektov," uviedol rezort.