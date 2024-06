Vedecká konferencia v Košiciach sa zaoberá výskumom holokaustu

Košice 12. júna (TASR) - Moderné trendy vo výskume holokaustu, osobitne s dôrazom na vnímanie udalostí očami jednotlivca, sú témou dvojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa od utorka (11. 6.) koná v Košiciach. Predmetný prístup umožňuje podľa organizátorov postihnúť konkrétne detaily, dôležité z hľadiska lepšieho pochopenia holokaustu, ako aj z hľadiska predchádzania jeho popieraniu.



Na konferencii s názvom "The Unforgotten - Exploring the Holocaust from the Individual Perspective" vystupujú poprední odborníci zo Slovenska, z Izraela, Juhoafrickej republiky, USA a Maďarska. Podujatie zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a je praktickým výsledkom podpisu memoranda medzi UPJŠ a izraelským Tel Hai College z minulého roku. TASR o tom informovala manažérka marketingu a komunikácie UPJŠ Jaroslava Oravcová.



Konferenciu otvorila prednáškou o slovenských Židoch počas holokaustu profesorka Hanna Yablonka z Ben Gurionovej univerzity v Izraeli.