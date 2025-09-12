Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. september 2025Meniny má Mária
< sekcia Regióny

Vedecká konferencia v Košiciach spojí odborníkov na americké štúdiá

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Medzinárodné vedecké podujatie organizujú Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a Československá asociácia pre americké štúdiá (CSAAS).

Autor TASR
Košice 12. septembra (TASR) - Špičkových odborníkov v oblasti amerických štúdií prináša do Košíc konferencia East Meets West, ktorú v piatok a sobotu (13. 9.) hostí Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Účastníci z rôznych krajín Európy, Ázie a USA budú diskutovať o americkej literatúre, histórii, politike, kultúre a ich reflexii v globálnom kontexte. TASR o tom informoval Marián Gladiš z Filozofickej fakulty (FF) UPJŠ v Košiciach.

Medzinárodné vedecké podujatie organizujú Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a Československá asociácia pre americké štúdiá (CSAAS). Program zahŕňa plenárne prednášky, panelové diskusie a sekcie zamerané na literárne, historické, kultúrne a politické aspekty dnešných Spojených štátov amerických. Priestor dostanú aj mladí výskumníci a doktorandi. K hlavným hosťom patria antropológ a odborník na globálne štúdiá Stephen Wooten z University of Oregon, sociológ a odborník na etnické štúdie a medzinárodné vzdelávanie Hua-Yu Sebastian Cherng z New York University, amerikanistka a špecialistka na americko-židovskú literatúru Michaela Weiss zo Sliezskej univerzity v Opave a filozof a špecialista na etiku a politickú filozofiu Matej Cíbik z Central European University vo Viedni.

„Podujatie East Meets West sa koná každé dva roky, a to pod záštitou Československej asociácie pre americké štúdiá, ktorá združuje odborníkov z Česka a Slovenska pôsobiacich v oblasti amerických štúdií. Tohtoročné dejisko - Košice a Filozofická fakulta UPJŠ - poskytne priestor na prehĺbenie odborných diskusií a medzinárodných kontaktov,“ informoval Gladiš.
.

Neprehliadnite

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote