Vedecká konferencia v Košiciach spojí odborníkov na americké štúdiá
Košice 12. septembra (TASR) - Špičkových odborníkov v oblasti amerických štúdií prináša do Košíc konferencia East Meets West, ktorú v piatok a sobotu (13. 9.) hostí Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Účastníci z rôznych krajín Európy, Ázie a USA budú diskutovať o americkej literatúre, histórii, politike, kultúre a ich reflexii v globálnom kontexte. TASR o tom informoval Marián Gladiš z Filozofickej fakulty (FF) UPJŠ v Košiciach.
Medzinárodné vedecké podujatie organizujú Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a Československá asociácia pre americké štúdiá (CSAAS). Program zahŕňa plenárne prednášky, panelové diskusie a sekcie zamerané na literárne, historické, kultúrne a politické aspekty dnešných Spojených štátov amerických. Priestor dostanú aj mladí výskumníci a doktorandi. K hlavným hosťom patria antropológ a odborník na globálne štúdiá Stephen Wooten z University of Oregon, sociológ a odborník na etnické štúdie a medzinárodné vzdelávanie Hua-Yu Sebastian Cherng z New York University, amerikanistka a špecialistka na americko-židovskú literatúru Michaela Weiss zo Sliezskej univerzity v Opave a filozof a špecialista na etiku a politickú filozofiu Matej Cíbik z Central European University vo Viedni.
„Podujatie East Meets West sa koná každé dva roky, a to pod záštitou Československej asociácie pre americké štúdiá, ktorá združuje odborníkov z Česka a Slovenska pôsobiacich v oblasti amerických štúdií. Tohtoročné dejisko - Košice a Filozofická fakulta UPJŠ - poskytne priestor na prehĺbenie odborných diskusií a medzinárodných kontaktov,“ informoval Gladiš.
