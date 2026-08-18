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Vedecko-historické podujatie Sláva šľachetným
Vedecko-historické podujatie Sláva šľachetným Občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa a odborného garanta Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v.v.i. sa v roku 2026, prezentuje pod poradovým číslom IX. a názvom Pieseň a chrám tvoria hrad prepevný.
Autor OTS
Bratislava 18. augusta (OTS) - Témy: význam diela Juraja Tranovského Cithara Sanctorum, (390. výročie vydania) v našich dejinách (6 príspevkov) a v nadväzujúcej druhej časti sa sústreďujú na osudy a prácu architektov, staviteľov a výtvarníkov, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali sakrálnej architektúre (9 príspevkov)
Podujatie sa uskutoční v dňoch 18. – 20. septembra 2026 v Liptovskom Mikuláši s bohatým programom: vedeckou konferenciou s prezentáciou zborníka, koncertom súboru starej hudby Solamente naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom Cithara sanctorum, spomienkovými Službami Božími, aj s prezentáciou dvojCD Cithara Sanctrum a Liptovský Mikuláš.
Podrobnosti na pripojených propagačných materiáloch a na webovej stránke www.razus.sk
Podujatie sa uskutoční v dňoch 18. – 20. septembra 2026 v Liptovskom Mikuláši s bohatým programom: vedeckou konferenciou s prezentáciou zborníka, koncertom súboru starej hudby Solamente naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom Cithara sanctorum, spomienkovými Službami Božími, aj s prezentáciou dvojCD Cithara Sanctrum a Liptovský Mikuláš.
Podrobnosti na pripojených propagačných materiáloch a na webovej stránke www.razus.sk