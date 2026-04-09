Vedecký ambasádor zoznámi žiakov s umelou inteligenciou i robotikou
Autor TASR
Nitra 9. apríla (TASR) - Zoznámenie sa s umelou inteligenciou i kreatívne technologické dielne ponúka interaktívny projekt Vedecký ambasádor, ktorý sa vo štvrtok koná v krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Pre žiakov základných a stredných škôl ho organizuje Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR.
Ako informovalo, cieľom projektu je popularizácia vedy, techniky a inovácií pre žiakov. Zároveň má rozvíjať kritické myslenie, digitálnu gramotnosť a záujem o vedu a technológie prostredníctvom workshopov a prednášok vedených odborníkmi z rôznych oblastí. „V roku 2026 prinesú workshopy pre žiakov tvorivé aj technologické zážitky. Okrem práce s umelou inteligenciou to bude aj programovanie, robotika či kreatívna práca s drevom. Žiaci si vyskúšajú moderné digitálne nástroje aj manuálne techniky a hravou formou objavia nové zručnosti,“ uviedlo CVTI.
V rámci jednotlivých aktivít sa deti počas kreatívneho AI štúdia naučia, ako sa dá využívať generatívna umelá inteligencia pri tvorbe vizuálneho obsahu. Medzinárodná škola digitálnych zručností Logiscool zasa žiakom priblíži základy programovania, keď si na workshope naprogramujú vlastnú jednoduchú počítačovú hru.
V SmartLabe si deti vyskúšajú techniku pyrografie. „Môžu si pomocou nej vypaľovať do dreva vlastné motívy a rozvíjať pri tom svoju kreativitu, trpezlivosť aj jemnú motoriku. V rámci workshopu Rozhýb robota sa zasa hravou formou zoznámia so svetom robotiky. Pomocou programovateľného robota mBot2 budú vytvárať jednoduché projekty,“ doplnili organizátori.
