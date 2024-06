Vedecký skok do prázdnin prenesie deti v Nitre do sveta vedy

Nitra 18. júna (TASR) - Vysokoškolskí pedagógovia a dobrovoľníci z Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre umožnia školákom a škôlkarom stať sa na pár hodín vedcami. Pripravili pre deti podujatie s názvom Vedecký skok do prázdnin. V priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky UKF sa bude konať 26. a 27. júna od 9.00 do 13.00 h.



Ako uviedli organizátori, cieľom podujatia je umožniť deťom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy. "Na chvíľu sa stanú vedcami a budú objavovať fascinujúce tajomstvá fyziky, matematiky, biológie, geografie, chémie, informatiky, ekológie a gemológie. Navyše, si aj tento rok môžu vyskúšať, aké je to byť záchranárom," informovala UKF.



Odborníci z katedier fakulty prírodných vied a informatiky pripravili pre školákov a škôlkarov ukážky z rôznych vedeckých oblastí. Umožnia deťom objavovať čaro prírodných vied a nájsť odpovede na ich otázky. "Aktivity sú navrhnuté tak, aby deti boli ich účastníkmi. Chceme, aby sa nielen učili, ale aj samy skúšali, objavovali a zapájali sa do rôznych experimentov a úloh. Týmto spôsobom získajú nové vedomosti, zručnosti a návyky, pričom budú rozvíjať aj svoje postoje k vede a výskumu," zdôraznili organizátori.



Tí predpokladajú, že sa každý deň na podujatí zúčastní viac ako 400 detí. "Veríme, že Vedecký skok do prázdnin bude pre všetkých účastníkov nezabudnuteľným zážitkom plným vzdelávania, objavovania a zábavy a možno si odnesú od nás aj malý darček," doplnili organizátori.