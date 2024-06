Vedecký skok do prázdnin umožní deťom urobiť prvý krok do sveta vedy

Nitra 26. júna (TASR) - Umožniť deťom z materských a základných škôl urobiť prvý krok do sveta vedy je cieľom Vedeckého skoku do prázdnin. Dvojdňové podujatie sa začalo v stredu v priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied a informatiky pripravili pre deti pútavé a vekovo prispôsobené ukážky z rôznych vedeckých oblastí, informovala Ľubomíra Valovičová z UKF.



Podujatie je určené pre deti z materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl z Nitry aj okolia. Organizátori očakávajú denne zhruba 420 detí, ktoré sa na pár hodín stanú vedcami a budú objavovať tajomstvá fyziky, matematiky, biológie, geografie, chémie, informatiky, ekológie a gemológie. V tomto roku si môžu vyskúšať aj to, aké je to byť záchranárom.



Aktivity sú navrhnuté tak, aby deti boli aktívnymi účastníkmi. "Chceme, aby sa nielen učili, ale aj samy skúšali, objavovali a zapájali sa do rôznych experimentov a úloh," skonštatovala Valovičová. Týmto spôsobom podľa nej získajú nové vedomosti, zručnosti a návyky, pričom budú rozvíjať aj svoje postoje k vede a výskumu.