Vedenie Humenného rokovalo so splnomocnencom o zlepšení života Rómov

Humenné 19. mája (TASR) - Podpora a zvýšenie životnej úrovne lokalít, kde žijú prevažne marginalizované rómske komunity, ako aj priľahlých oblastí s nerómskym obyvateľstvom, boli témou štvrtkového (18. 5.) stretnutia zástupcov mesta Humenné so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Jánom Herom a poslancom Európskeho parlamentu Petrom Pollákom v Humennom. Informuje o tom Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



Samospráva predostrela hosťom činnosť spojenú s investíciami. V rámci projektových aktivít je to výstavba komunitného centra, materskej školy, miestnej cesty, chodníkov. Evidované je podľa Škubu aj isté percento zamestnanosti, o ktoré sa zaslúžili projekty spojené s preventívnym i vzdelávacím zameraním.



"Ak by som mal konkretizovať aktuálne jedno z hlavných prianí miestnych obyvateľov, je to rekonštrukcia futbalového ihriska. Na prelome rokov 2022 a 2023 prešlo úplnou obnovou takmer 160 metrov cesty k základnej škole, pribudlo viac než 180 metrov chodníka popri štátnej ceste ako napojenie k už existujúcemu úseku pri komunitnom centre," konštatoval primátor mesta Humenné Miloš Meričko.



Pollák na stretnutí priblížil dotácie bez spoluúčasti samospráv. Finančná pomoc sa má podľa Škubu týkať už aj prípravy projektových dokumentácií. Samospráva nulové spolufinancovanie projektov víta a rovnako i to, že projekty sa môžu týkať aj okolia a nielen lokalít, kde žijú iba Rómovia.



"Doposiaľ bolo možné riešiť projekt, ktorý sa bytostne týkal iba problematiky marginalizovanej rómskej komunity. Napríklad terénnej sociálnej práce alebo miestnej občianskej poriadkovej služby iba v osade. Tiež budovanie infraštruktúry len v lokalitách, kde žijú iba Rómovia. Teraz sa projektová činnosť môže dotýkať aj ostatných oblastí. Napríklad vybudovať verejné osvetlenie už nebudeme musieť iba v Podskalke, ale vyhovieme aj prístupovým oblastiam," povedal vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta Miroslav Turčan.



Do dotačnej schémy sa chce mesto Humenné podľa Škubu zapojiť. "Ku koncu roka 2023 majú byť známe konkretizované výzvy. Ak bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nápomocný aj v otázke riešenia majetkovoprávnych vzťahov, mohli by sa pre Podskalku stať realitou aj projekty na riešenie bývania, ďalšej rekonštrukcie chodníkov i prístupových ciest v rámci lokality," povedal s tým, že mesto Humenné v rámci kandidatúry na titul Mesto kultúry 2024 zakomponuje do programovej činnosti aj rómsku kultúru.