Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja zhodnotilo svoju činnosť

Bratislava 17. decembra (TASR) – Zvýšenie záujmu o stredné odborné školy, zlepšovanie dopravnej situácie v regióne, starostlivosť o životné prostredie, rekonštrukcie kultúrnych objektov aj stovky podporených projektov za milióny eur. To je časť „úspechov“ Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) za uplynulé dva roky, ktoré v utorok odprezentoval predseda kraja Juraj Droba.



"Práca na BSK sa skladá z množstva veľkých projektov, ale aj každodenných maličkostí. Za dva roky od nášho nástupu sa podarilo veľa dobrých projektov. Najviac sa teším, že sa nám podarilo naštartovať stredné školstvo, dôkazom čoho je nárast počtu prihlášok o štvrtinu," poznamenal Droba.



V oblasti školstva vyzdvihol zároveň rekonštrukcie budov škôl za viac ako 15 miliónov eur, otvorenie 21 nových odborov a štyroch nových bilingválnych gymnázií. Za pozitívum považuje aj možnosť ubytovania na krajských internátoch za jedno euro a obedy za symbolický cent pre študentov zapojených do duálneho vzdelávania a sociálne znevýhodneného prostredia.



V oblasti dopravy sa mala podľa kraja zlepšiť situácia v regióne modernizáciou ciest, zapojením súkromného dopravcu RegioJet do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) a rozšírenie dopravného systému až do Trnavy, či zvýšením počtu prímestského spojov.



V oblasti životného prostredia poukazuje kraj na spracovanie Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier či príprava vybudovania nadregionálneho ekocentra v kaštieli v Čunove.



V oblasti kultúry vydvihuje vedenie kraja rekonštrukcie viacerých národných kultúrnych pamiatok, upevnenie partnerstva s Nadáciou Cvernovka, ale tiež spomienkové podujatia na významné udalosti, či podpora pešej, cyklistickej a vodnej turistiky.



V súvislosti so sociálnou starostlivosťou pozitívne hodnotí otvorenie špecializovaného zariadenia pre deti s autizmom i podporu centier včasnej intervencie. Pri zdravotnej starostlivosti upriamuje pozornosť napríklad na spustenie unikátnej dotačnej schémy pre lekárov. Poukazuje tiež na grantový program Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, územné dotácie a participatívny rozpočet.



„Aj v ďalšom období zostávajú kľúčové oblasti školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci a doprava. Na investičné projekty pôjde v budúcom roku 40 miliónov eur,“ podotkol Droba s tým, že investície budú smerovať do údržby a obnovy cestnej infraštruktúry a do rekonštrukcie školských budov, kultúrnych a sociálnych zariadení. Významnou prioritou má byť starostlivosť o životné prostredie. "Budeme podporovať ekologickú dopravu, chrániť lesy, ozdravovať ovzdušie a čo najviac recyklovať odpad,“ doplnil.



Bližšie informácie a prehľad projektov je zverejnený na webovej stránke BSK.