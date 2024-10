Vedenie nemocnice v Brezne verí, že požiadavky lekárov budú uspokojené

Brezno 22. októbra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., neeviduje k utorku ani jednu výpoveď lekárov alebo sestier v súvislosti s reakciou na konsolidačné opatrenia, ktoré sa majú dotknúť aj platov zdravotníkov. Pre TASR to uviedol zástupca riaditeľa nemocnice Karol Vojtko.



Podobne ako ostatné slovenské nemocnice aj brezniansku trápi personálny podstav lekárov a sestier. "Náš súčasný lekársky, ale i sesterský kolektív si uvedomuje, že ich vypadnutie z pracovnej činnosti by spôsobil nemocnici vážne prevádzkové problémy jej jednotlivých pracovísk, a tak aj obmedzenie dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov nemocničnej spádovej oblasti. To, samozrejme, nie je cieľom našich lekárov a sestier. Ich cieľom, ako aj naším je, aby mzdy, pracovné podmienky i pracovné prostredie zdravotníkov v nemocniciach bolo na adekvátnej úrovni, ktorá zabezpečí dostatok zdravotníckych pracovníkov a konkurencieschopnosť nášho zdravotníctva s okolitými krajinami EÚ," konštatoval Vojtko.



Podľa neho v prípade hromadných výpovedí lekárov či sestier by v najhoršom prípade došlo k pozastaveniu činnosti jednotlivých ambulancií a oddelení, v tom lepšom k dočasnému obmedzeniu ich činností. "Veríme však, že k danej situácii nedôjde a požiadavky lekárov a sestier budú uspokojené, k čomu im vyjadrujeme našu podporu," zdôraznil Vojtko.



Na utorkovej tlačovej konferencii informoval šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský o tom, že lekári z nemocníc sú pripravení podať hromadné výpovede do konca októbra. Aktuálne má výpovede pripravené 2462 lekárov. Podľa Visolajského ich avizujú lekári z univerzitných, fakultných nemocníc, z väčšiny malých nemocníc, aj súkromných nemocníc. Ide o najviac vyťažené oddelenia ako chirurgia, gynekológia, interné či kardiológia.



Pre LOZ je kľúčové, aby bol na Slovensku systém, ktorý zabezpečí zdravotníkov v nemocniciach. Zároveň trvá na dodržiavaní ôsmich bodov memoranda, ktoré v roku 2022 podpísali lekárski odborári s vládou SR.