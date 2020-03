Nitra chce natrvalo dostať nákladné autá z centra mesta

Nitra 30. marca (TASR) – Nitrianska radnica chce natrvalo dostať nákladnú dopravu z centra mesta. Magistrát ju odklonil ešte vlani v lete v súvislosti s rekonštrukciou Univerzitného mosta, ktorý bol až do soboty 28. marca prejazdný iba v polovičnom profile.



Oprava mosta však už pokročila a od pondelka po ňom môžu autá jazdiť v oboch smeroch. Zároveň sa zrušili aj obchádzkové trasy i odklon nákladnej dopravy. Radnica však chce, aby nákladné autá ani naďalej nesmeli prechádzať centrom Nitry.



Magistrát už preto začal v tomto smere podnikať prvé kroky. „Odklon nákladnej tranzitnej dopravy sa naozaj osvedčil. Rokujeme preto s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) o tom, aby sa zaviedol trvalý odklon tohto typu dopravy mimo centra mesta. Verím, že sa nám to spoločne podarí, a to natrvalo,“ uviedol primátor Marek Hattas. Ako pripomenul, o tejto téme bude musieť rokovať aj Zastupiteľstvo NSK.



Rekonštrukcia Univerzitného mosta sa začala ešte vlani v auguste. Podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest Lucie Karelovej budú práce pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Celkové náklady boli vyčíslené na vyše 2,2 milióna eur.