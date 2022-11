Vedenie Nového Mesta prevzal M. Čupka, sľub zložili aj poslanci

Starosta Nového Mesta M. Čupka bude mesačne poberať plat 3888 eur

V Novom Meste bude pri zastupiteľstve pôsobiť desať stálych komisií

Bratislava 28. novembra (TASR) – Novozvolený starosta bratislavského Nového Mesta Matúš Čupka prevzal vedenie tejto mestskej časti. Stalo sa tak v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, kde Čupkovi odovzdal úrad doterajší vicestarosta Branislav Filipovič, keďže niekdajší starosta Nového Mesta, obvinený Rudolf K., sa tejto funkcie pred časom vzdal. Spolu so starostom zložili sľub aj noví miestni poslanci.zaviazali sa noví poslanci aj šéf miestnej samosprávy. Svojím slovom aj podpisom potvrdili, že ústavu i zákony budú pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.Nový starosta vo svojom príhovore skonštatoval, že pre mestskú časť sa začína nová kapitola, výsledok volieb označil za obrovskú dôveru i záväzok.poznamenal Čupka. Poslancom pripomenul, že ich čaká množstvo spoločnej práce, napríklad v oblasti dopravy, sociálnych služieb či životného prostredia, ale aj v súvislosti s energetickou krízou a zdražovaním.Verí, že v miestnom zastupiteľstve budú viesť konštruktívny dialóg, zdôraznil pokoru i pracovitosť. Deklaruje, že sa nebudú zatvárať do, adekvátne zastúpenie v komisiách bude mať podľa neho aj verejnosť. Sú pripravení dokončiť rozbehnuté projekty a zároveň priniesť nové pre rozvoj mestskej časti. Prisľúbil, že budú spoľahlivým partnerom pre hlavné mesto, Bratislavský samosprávny kraj i mestské časti.dodal Čupka.V novomestskom miestnom zastupiteľstve získala trojkoalícia Team Bratislava, PS a SaS takmer všetky poslanecké miesta. V 25-člennom poslaneckom zbore obsadia 23 miest. Za rovnakú koalíciu kandidoval aj Čupka. Občania do miestneho zastupiteľstva zvolili aj jedného nezávislého poslanca, jeden poslanec kandidoval za iný politický subjekt.Nový starosta bratislavského Nového Mesta Matúš Čupka bude od 28. novembra poberať mesačne plat vo výške 3888 eur. Rozhodli o tom v pondelok novomestskí miestni poslanci. Ide o základný mesačný plat šéfa miestnej samosprávy, poslanci ho zatiaľ nezvýšili.Platové pomery starostu mestskej časti sú upravené zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.Pri miestnom zastupiteľstve bratislavského Nového Mesta bude v novom volebnom období pôsobiť desať stálych komisií. Rozhodli o tom v pondelok novomestskí miestni poslanci. Zároveň schválili predsedov, podpredsedov i členov jednotlivých komisií.Komisii finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom bude predsedať Ivan Drgoň. Predsedom komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby bude Martin Vlačiky. Komisiu pre školstvo a vzdelávanie bude viesť Jakub Mrva. Šéfom komisie sociálnych vecí a bývania bude Pavol Troiak.Komisii pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy bude predsedať Marianna Mašátová Haliaková. Predsedom komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku bude Tomáš Halász. Komisiu dotačnú bude viesť rovnako Tomáš Halász. Šéfkou komisie návrhovej bude Martina Kolláriková.Komisii mandátovej bude predsedať Marianna Mašátová Haliaková. Predsedom komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom bude Tomáš Korček. Stane sa tak však až potom, ako zloží sľub. Korček ako jediný z novozvolených poslancov tak neurobil, keďže sa z ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva ospravedlnil.Poslanecký zbor zároveň odsúhlasil zriadenie osemčlennej miestnej rady pre volebné obdobie 2022 - 2026.