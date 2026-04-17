< sekcia Regióny
Vedenie Podunajských Biskupíc sa obáva o budúcnosť nemocnice
Na pôde ministerstva zdravotníctva sa vo štvrtok uskutočnilo stretnutie, na ktorom mal minister zdravotníctva predstaviť návrh reorganizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Vedenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice prijalo s veľkým znepokojením a rozhorčením aktuálne zámery Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré sa týkajú budúcnosti miestnej špecializovanej nemocnice pre dlhodobo chorých pacientov. Podľa starostu Podunajských Biskupíc Romana Lamoša je už prakticky rozhodnuté, že špecializovaná lôžková časť sa z Biskupíc bude sťahovať do iných nemocníc. To podľa jeho slov v podstate znamená koniec biskupickej nemocnice. TASR o tom informoval Ján Borčin z miestneho úradu.
„Štát nemá záujem o jej ďalšie prevádzkovanie a už vôbec nie o jej rozvoj. To je, žiaľ, za mňa najzásadnejší odkaz zo štvrtkovej (16. 4.) konferencie Optimalizácia zdravotnej starostlivosti v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji, z ktorej som odchádzal rozhorčený a mimoriadne sklamaný,“ zdôraznil Lamoš.
MZ podľa starostu tvrdí, že presun nemocničných lôžok pre dlhodobo chorých inde bude okrem iného znamenať väčšiu bezpečnosť samotných pacientov. „My to vnímame úplne opačne - takýto krok je nebezpečný. Máme reálne obavy, že zánik nemocnice a rozptýlenie jej lôžok pre dlhodobo chorých pacientov do iných bratislavských nemocníc by neznamenal zachovanie tzv. následnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave a okolí, ale naopak - jej útlm, nedostupnosť až postupný koniec. Štát totiž nemá okamžitý plán B a ide pritom urobiť unáhlený krok A. O tom, ako bude vyzerať systém zdravotnej starostlivosti o túto skupinu pacientov, sme totiž dodnes nepočuli prakticky nič,“ upozornil.
Lamoš tiež odmieta ekonomické argumenty štátu proti ďalšiemu fungovaniu nemocnice. „Viackrát sme od predstaviteľov štátu počuli, že biskupická nemocnica ‚prerába strašne veľa peňazí‘. Odmietame však, aby sa na zdravotnú starostlivosť hľadelo cez optiku ekonomických grafov a tabuliek. Štátne zdravotníctvo tu nie je na to, aby bolo za každú cenu rentabilné, ale na to, aby liečilo. Inak je to cesta do pekla,“ poznamenal.
Biskupická samospráva je napriek tomu pripravená pokračovať v boji za zachovanie a rozvoj tohto vysoko špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. „Štát nesmie len tak ignorovať hlas 8000 ľudí, ktorí do dnešného dňa podpísali našu petíciu za biskupickú nemocnicu,“ dodal starosta s tým, že už v najbližších dňoch ju doručí ministerstvu zdravotníctva. Petíciu iniciovala mestská časť Podunajské Biskupice koncom novembra 2025.
Na pôde ministerstva zdravotníctva sa vo štvrtok uskutočnilo stretnutie, na ktorom mal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstaviť návrh reorganizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave. Šéf zdravotníckeho parlamentného výboru Vladimír Baláž (Smer-SD) v deň stretnutia na sociálnej sieti avizoval, že výstupy ministerstvo zverejní na svojom webe.
„Štát nemá záujem o jej ďalšie prevádzkovanie a už vôbec nie o jej rozvoj. To je, žiaľ, za mňa najzásadnejší odkaz zo štvrtkovej (16. 4.) konferencie Optimalizácia zdravotnej starostlivosti v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji, z ktorej som odchádzal rozhorčený a mimoriadne sklamaný,“ zdôraznil Lamoš.
MZ podľa starostu tvrdí, že presun nemocničných lôžok pre dlhodobo chorých inde bude okrem iného znamenať väčšiu bezpečnosť samotných pacientov. „My to vnímame úplne opačne - takýto krok je nebezpečný. Máme reálne obavy, že zánik nemocnice a rozptýlenie jej lôžok pre dlhodobo chorých pacientov do iných bratislavských nemocníc by neznamenal zachovanie tzv. následnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave a okolí, ale naopak - jej útlm, nedostupnosť až postupný koniec. Štát totiž nemá okamžitý plán B a ide pritom urobiť unáhlený krok A. O tom, ako bude vyzerať systém zdravotnej starostlivosti o túto skupinu pacientov, sme totiž dodnes nepočuli prakticky nič,“ upozornil.
Lamoš tiež odmieta ekonomické argumenty štátu proti ďalšiemu fungovaniu nemocnice. „Viackrát sme od predstaviteľov štátu počuli, že biskupická nemocnica ‚prerába strašne veľa peňazí‘. Odmietame však, aby sa na zdravotnú starostlivosť hľadelo cez optiku ekonomických grafov a tabuliek. Štátne zdravotníctvo tu nie je na to, aby bolo za každú cenu rentabilné, ale na to, aby liečilo. Inak je to cesta do pekla,“ poznamenal.
Biskupická samospráva je napriek tomu pripravená pokračovať v boji za zachovanie a rozvoj tohto vysoko špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. „Štát nesmie len tak ignorovať hlas 8000 ľudí, ktorí do dnešného dňa podpísali našu petíciu za biskupickú nemocnicu,“ dodal starosta s tým, že už v najbližších dňoch ju doručí ministerstvu zdravotníctva. Petíciu iniciovala mestská časť Podunajské Biskupice koncom novembra 2025.
Na pôde ministerstva zdravotníctva sa vo štvrtok uskutočnilo stretnutie, na ktorom mal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstaviť návrh reorganizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave. Šéf zdravotníckeho parlamentného výboru Vladimír Baláž (Smer-SD) v deň stretnutia na sociálnej sieti avizoval, že výstupy ministerstvo zverejní na svojom webe.