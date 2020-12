Vedenie Prešova apeluje na Doležala v súvislosti s presunom vlakov

Prešov 18. decembra (TASR) – Vedenie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) apeluje na ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina), aby urobil nápravu v súvislosti s presunom ôsmich moderných vlakových súprav z dvoch lokalít východného na stredné a západné Slovensko. Ako povedal v piatok na tlačovom brífingu predseda PSK Milan Majerský, už v októbri ministrovi adresovali list, aby nedošlo k tomuto kroku. Napriek tomu sa tak podľa jeho slov stalo.



"Jedna z tých lokalít je turistická destinácia, ktorá bude mimochodom teraz v čase prázdnin, aj keď sú obmedzenia, určite vyťažená. Bola to moderná klimatizovaná vlaková súprava s nízkym prahom nástupu, čiže mamičky s deťmi, turisti, lyžiari alebo aj cyklisti, ktorí prichádzajú do Vysokých Tatier, mohli veľmi ľahko nastúpiť. Táto moderná vlaková súprava bola vymenená za modernizovaný vlak, ale zo 70., respektíve 80. rokov, takzvaný mravec," povedal Majerský.



Okrem vlakovej súpravy, ktorá premávala na trase Poprad - Stará Ľubovňa, bol podľa jeho slov vymenený moderný poschodový vlak s nízkym prahom nástupu so širokými dverami, rýchlou výmenou cestujúcich za klasický osobný vlak, ktorý premáva na trase Lipany - Prešov - Košice.



"Je to trať, ktorá sa týka práve dochádzky za prácou. Ľudia potrebujú rýchlo nastúpiť a vystúpiť, aby vlak prišiel včas a nezdržiaval sa. Nová vlaková súprava, ktorá tu prišla, bude mať omnoho dlhší čas nástupu," vysvetlil Majerský.



"Týmto chcem apelovať aj na ministerstvo dopravy, aby to, čo už sa z východu berie, dáva sa na západ, nebolo znovu úpadkom PSK a východného Slovenska. Je tu najnižší hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa, najnižšie mzdy, najvyššia nezamestnanosť. Máme na druhej strane veľké prírodné krásy, tri národné parky, a namiesto toho, aby sa posilnil potenciál kraja a pomohlo sa ľuďom, ktorí žijú v tomto kraji, tak sa im ešte zoberie aj to, čo tu mali. Verím, že minister prehodnotí svoje rozhodnutie a urobí nápravu v tejto otázke," zdôraznil predseda PSK.



Podľa konateľa spoločnosti IDS Východ Milana Škorupu dôvodom presunu vlakových súprav je, že Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) potrebovala náhle vyriešiť náhradu za komfortné, moderné, dieselové nízkopodlažné jednotky na trati Bratislava – Komárno.



"Voľba padla práve na šesť kusov jednotiek podobnej kvality k tým, ktoré prevádzkoval RegioJet na trati Bratislava – Komárno. Teda sú to jednotky radu 840, prevádzkované posledných 15 rokov na trati Poprad – Stará Ľubovňa," skonštatoval Škorupa.



ZSSK pristúpila k zmenám v skladbe súprav vlakov prevádzkovaných na trati Čierna nad Tisou - Košice – Prešov – Lipany od 13. decembra v súvislosti s projektom Dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina.



"ZSSK musela z technických príčin odsunúť súpravy regionálnych vlakov pozostávajúcich z klasických vozňov a regionálne vlaky v okolí Žiliny chcela viesť výhradne elektrickými jednotkami radu 660 a 661. Keďže ich počet je však na zabezpečenie dopravy v tomto regióne nedostatočný, bolo nevyhnutné stiahnuť sem aj elektrické poschodové jednotky radu 671 z regiónu Košíc a Prešova," uviedol pre TASR hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že potrebovať ich tam budú približne do júna 2021 a následne rozhodnú, čo s poschodovými vlakmi vzhľadom na potreby cestujúcich bude.



"Recipročne boli zatiaľ ako náhrada za ne presunuté na východ dve vlakové súpravy, modernizované v rokoch 2010 až 2015," povedal Kováč.



ZSSK presunula na trať Bratislava – Komárno časť vozidiel spod Tatier, najmä z tratí Poprad-Tatry – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Plaveč a Studený potok – Tatranská Lomnica, kde namiesto súprav radu 840 z roku 2004 sú podľa hovorcu nasadené jednotky 813.1, zmodernizované v rokoch 2017 až 2018.



"Modernizácia v tomto prípade znamenala, že z celého vlaku ostal iba rám a hrubá stavba skrine, všetko ostatné bolo vymenené. Tieto jednotky majú bezbariérový vstup, sú vybavené wifi pripojením na internet, bezbariérovou toaletou či klimatizáciou. Bolo presunutých šesť kusov dieselových jednotiek radu 840," doplnil Kováč s tým, že pri rozhodovaní o využití kapacít a kvality jednotlivých vozidiel sa prihliada aj na ich využitie a celospoločenskú potrebu. "Situáciu a dáta však budú sledovať a vyhodnocovať," dodal Kováč.