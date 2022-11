Vedenie Starého Mesta prevzal M. Vagač, sľub zložili aj poslanci

Bratislava 28. novembra (TASR) – Novozvolený starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač prevzal oficiálne vedenie tejto mestskej časti. Stalo sa tak v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, kde mu úrad odovzdala končiaca šéfka miestnej samosprávy Zuzana Aufrichtová. Nový starosta aj novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva zároveň zložili sľub.



Nový starosta vo svojom príhovore poslancom pripomenul, že s dôverou, ktorú do nich vložili vo voľbách obyvatelia mestskej časti, prichádza aj zodpovednosť. Zdôraznil, aby mali pri svojej práci na pamäti, že slúžia Staromešťanom. Ctiť by si tiež mali hodnoty ako rešpekt či ľudskosť, ale aj odbornosť.



"Čakajú nás náročné mesiace," skonštatoval Vagač. Bude preto podľa neho potrebné citlivo pracovať s rozpočtom a efektívne nakladať so zdrojmi, nielen finančnými, ale aj ľudskými. Verí však, že vzájomnou spoluprácou zabezpečia rast mestskej časti aj v ťažkých časoch, ktoré samosprávy čakajú. Vyzýva preto aj na vzájomné počúvanie sa či konštruktívny dialóg. Dúfa, že najbližšie štyri roky budú pre mestskú časť kvalitné a produktívne.



Odchádzajúca starostka novým poslancom zaželala veľa síl a múdrych rozhodnutí v prospech Staromešťanov i obyvateľov Bratislavy. Odkázala im, aby sa rozhodovali srdcom a aby ukázali svoje charaktery. "Máte veľa vecí, ktoré treba riešiť do budúcna. Verím, že zostanete súdržní," povedala Aufrichtová.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo poďakoval končiacej starostke za prácu, ktorú za uplynulé roky pre mestskú časť odviedla, a to aj napriek tomu, že sa v niektorých veciach nezhodli. Novým miestnym poslancom pripomenul, aby brali do úvahy aj to, že moc, ktorú od občanov dostali, je veľká, ale má aj svoje limity. Zabúdať by tiež podľa neho nemali na to, že ich úlohou bude vedieť tiež analyzovať a pozrieť sa na kroky, ktoré urobia, aj z kritického pohľadu a vedieť prijať aj iný názor. Zaželal im tiež veľa dobrých rozhodnutí.



Miestne zastupiteľstvo Starého Mesta ovládli v nasledujúcom volebnom období poslanci z koalície Team Bratislava a PS. V 25-člennom poslaneckom zbore za ňu sedí 24 poslancov. Za rovnakú koalíciu kandidoval aj Vagač. Jeden z poslancov kandidoval za iný politický subjekt.