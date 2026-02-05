< sekcia Regióny
Vedenie UCM sa presťahuje do priestorov bývalých parných kúpeľov
Dominantou historického objektu na Kollárovej ulici z čias prvej republiky je pôvodný bazén, ktorý zostane zachovaný a získa novú funkciu.
Autor TASR
Trnava 5. februára (TASR) - Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa na prelome rokov 2026 a 2027 plánuje presťahovať do priestorov v objekte bývalých parných kúpeľov na Kollárovej ulici v Trnave. Sídlo tam budú mať všetky rektorátne oddelenia, ako aj kvestorát, priblížila univerzita.
„Univerzita vznikom tohto administratívneho centra reaguje na dlhodobý infraštruktúrny dlh a systematicky ho postupne dobieha,“ priblížila univerzita. Uvoľnené priestory v budove na Bučianskej ulici poslúžia rozvoju univerzitných centier podpory a Fakulte sociálnych vied. Kancelárie na Námestí Jozefa Herdu bude využívať Fakulta masmediálnej komunikácie.
Dominantou historického objektu na Kollárovej ulici z čias prvej republiky je pôvodný bazén, ktorý zostane zachovaný a získa novú funkciu. „Vznikne tu reprezentatívne univerzitné konferenčné centrum, ktoré ponúkne zasadacie priestory pre univerzitný senát, správnu radu, vedeckú radu, ako aj ďalšie akademické a slávnostné zhromaždenia,“ doplnila.
Súčasťou budovy bude aj uvítacie centrum pre zahraničné návštevy a partnerov univerzity, ako aj zázemie pre zamestnancov, v ktorom bude možné organizovať školenia, pracovné stretnutia, oslavy a neformálne posedenia. „Súčasne univerzita spolu s budovou získa aj 20 parkovacích miest, ktoré sa nachádzajú priamo v jej bezprostrednej blízkosti,“ dodala. Keďže objekt je v súkromnom vlastníctve a univerzita sa rozhodla nevyužiť úverové financovanie, riešením sa stal dlhodobý prenájom.
