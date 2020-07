Vedenie žilinskej FNsP poďakovalo medikom a dobrovoľníkom SČK za pomoc

Žilina 8. júla (TASR) – Vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa v utorok (7. 7.) stretlo so študentmi medicíny a dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža (SČK), ktorí v čase núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 pomáhali pri vstupnej kontrole, triedení a testovaní pacientov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej pomáhalo viac ako 50 dobrovoľníkov SČK a študentov združených v platforme smepripraveni.sk.



Doplnila, že na mobilnom odbernom mieste pri FNsP Žilina robia medici odbery dodnes. "Spolupráca vznikla spontánne, keď sa v marci aj naša nemocnica ocitla pod veľkým tlakom v rámci novovzniknutej situácie. Už vtedy nás oslovili prví záujemcovia, ktorí sa prihlásili, že chcú pomôcť. Postupne sa pridávali ďalší, pribudla podpora rôznych firiem, jednotlivcov, organizácií, spojili sme sily a podarilo sa nám ustáť i najnáročnejšie obdobie," priblížil jarné mesiace generálny riaditeľ žilinskej FNsP Igor Stalmašek.



„Veľmi si vážime prácu týchto mladých ľudí a ďakujeme im za ich pomoc. Väčšina z nich má za sebou náročné skúškové obdobie, absolvovali ho ešte počas ich služieb u nás v nemocnici. Všetkým k zvládnutiu skúšok gratulujeme, a to najmä čerstvým absolventom, z ktorých sa už oficiálne stali lekári alebo profesionálni záchranári. Vyrastá z nich nová perspektívna generácia zdravotníkov," dodal ekonomický riaditeľ žilinskej nemocnice Peter Braška.



Personálnu aj materiálno-technickú pomoc poskytol v čase núdze tiež Územný spolok SČK v Žiline. Humanitárne stany a vybavenie SČK zabezpečili medikom, dobrovoľníkom i zamestnancom žilinskej nemocnice zázemie a ochranu pred nepriaznivým počasím. "Som rád, že sme mohli podať pomocnú ruku. Teší ma, že sa nezabúda na červenokrižiakov v Žiline, ktorí sú pripravení pomáhať. Chceme sa poďakovať žilinskej nemocnici za pozvanie na stretnutie, ďakujeme za možnosť pridať ruku k dielu a byť súčasťou boja proti novému koronavírusu," uviedol predseda SČK Územného spolku Žilina Peter Martinek.