Vedením myjavskej nemocnice je dočasne poverená M. Baníková
Autor TASR
Myjava 3. októbra (TASR) - Vedením Nemocnice s poliklinikou (NsP) Myjava je od stredy (1. 10.) dočasne poverená námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť (LPS) Miriama Baníková. Doterajší riaditelia Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava sa totiž vzdali funkcií. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude riadiť jeden spoločný štatutár. Výberové konanie by malo byť ukončené v októbri. TASR to uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Lehota pre uchádzačov na predloženie žiadostí o účasť na výberovom konaní na štatutára spomínaných troch nemocníc sa skončila 26. septembra. „Trenčiansky samosprávny kraj teraz formálne posúdi doručené žiadosti z hľadiska splnenia požiadaviek kraja a uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie by malo byť ukončené v októbri a na novembrovom zasadnutí krajského zastupiteľstva by malo dôjsť k zvoleniu nového riaditeľa poslancami,“ priblížila.
Ekonomickú situáciu NsP označila ako porovnateľnú so všetkými regionálnymi nemocnicami na Slovensku, ktoré v roku 2025 vytvárajú stratu. „Strata je spôsobená tým, že doposiaľ neboli zo strany zdravotných poisťovní vykompenzované zvýšené náklady na mzdy, ako aj ďalšie prevádzkové náklady,“ ozrejmila.
Mesto Myjava situáciu registruje a naďalej ju sleduje. Podľa slov hovorcu Mareka Hrina je nemocnica plne v kompetencii vyššieho územného celku. „Nemáme možnosť nijako do toho zasahovať alebo to ovplyvňovať, ako som už spomenul, je to naozaj kompetencia Trenčianskeho samosprávneho kraja a tak k tomu aj pristupujeme v tejto chvíli,“ skonštatoval.
Bývala riaditeľka Elena Štefíková bola osobne prítomná na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva v Myjave. „Prítomným poslancom a zamestnancom mesta predstavila aktuálnu situáciu v nemocnici, odprezentovala základný sumár údajov a takisto sa aj symbolicky rozlúčila a poďakovala samospráve za spoluprácu,“ doplnil.
TSK vyhlásil koncom januára tohto roka verejnú obchodnú súťaž na nájom troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. O nemocnice neprejavil v prvom kole záujem žiadny subjekt. Kraj chcel nájsť pre nemocnice na prechodné obdobie manažéra, ktorý ich pomôže oddlžiť, zabezpečí, aby nerobili ďalšie dlhy, investuje do ich rozvoja a zagarantuje stanovený rozsah zdravotnej starostlivosti. Následne po neúspešnej súťaži ich ponúkol samosprávam za miernejších podmienok. Záujem prejavili myjavská a považskobystrická samospráva, o nemocnicu v Bojniciach záujem nebol. Nemocnice napokon zostali v gescii TTSK.
