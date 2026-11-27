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Vedením Správy NP Muránska planina poverili L. Csölleovú
Vo funkcii vystriedala dočasne povereného riaditeľa Miloša Vargu, ktorý NP viedol od júna.
Autor TASR
Revúca 27. novembra (TASR) - Vedením Správy Národného parku (NP) Muránska planina bola v druhej polovici novembra dočasne poverená Linda Csölleová. Pre TASR to potvrdila dočasná riaditeľka NP s tým, že poverenie má platnosť šesť mesiacov.
Csölleová v NP Muránska planina doposiaľ pôsobila ako vedúca odboru chovu koní. Vo funkcii vystriedala dočasne povereného riaditeľa Miloša Vargu, ktorý NP viedol od júna.
Csölleová v NP Muránska planina doposiaľ pôsobila ako vedúca odboru chovu koní. Vo funkcii vystriedala dočasne povereného riaditeľa Miloša Vargu, ktorý NP viedol od júna.