Vedkyňa z fyzikálneho ústavu získala Cenu M. R. Štefánika
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Vedkyňa Adriana Hvizdošová Annušová z oddelenia multivrstiev a nanoštruktúr Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) získala Cenu M. R. Štefánika. Ocenenie jej udelili za prínos v oblasti bilaterálnej francúzsko-slovenskej vedeckej spolupráce a slávnostne odovzdali 10. novembra počas otvorenia Týždňa vedy a techniky na Bratislavskom hrade. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.
Víťazný tím Hvizdošovej Annušovej ocenili za projekt „Biologický osud a terapeutická využiteľnosť nanokomplexov oxidu železa a oxidu molybdénu“. „Medzinárodná spolupráca je kľúčová v interdisciplinárnom výskume, akým je nanobioveda, a pri takých komplexných problémoch, akým je liečba rakoviny,“ zdôraznila vedkyňa.
Cenu M. R. Štefánika udeľuje každé dva roky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky spolu s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku. Cena si kladie za cieľ sprístupniť širokej verejnosti excelentné výsledky francúzsko-slovenskej vedeckej spolupráce a upozorniť na existenciu podpornej schémy Štefánik, ktorej získanie je pre udelenie ceny nevyhnutné.
