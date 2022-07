Vedľa materskej školy v Tvrdošíne stavajú nové detské jasle

Tvrdošín 25. júla (TASR) – Nové detské jasle budujú na Medvedzí v Tvrdošíne. Zariadenie bude určené pre deti do troch rokov. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Jasle postavia vedľa tamojšej materskej školy. Spoločne budú tvoriť jeden komplex pre deti od šiestich mesiacov do veku povinnej školskej dochádzky. Komplex bude mať spoločnú hospodársku časť v existujúcej zmodernizovanej kuchyni materskej školy, čo podľa samosprávy bude znamenať zníženie nákladov na prevádzku jaslí.



"Projekt je rozdelený na stavebnú časť a vybavenie. Stavebná časť zahŕňa dve herne, spálňovú časť pre 24 detí, avšak kapacita je stanovená až na 40 detí. Súčasťou objektu je sociálne zázemie, šatne, výdajňa jedál a miestnosť pre technické zázemie," vysvetľuje samospráva na webe.



Po uvedení jaslí do prevádzky sa rozšíria pracovné možnosti o desiatich zamestnancov. Stavebný náklad predstavuje takmer 640.000 eur. Doba výstavby je 24 mesiacov.