Vedomostná hra pomôže spoznať rôzne kúty Slovenska

Trnava 25. novembra (TASR) – V úlohe podobnej, ako bývajú slovenskí herci či speváci v šou Milujem Slovensko, sa môžu ocitnúť vďaka novej vedomostnej hre Kde je to? aj ostatní Slováci. Aj jej princípom je umiestniť na slepú mapu podľa indícií správne umiestnenie slovenského mesta, pohoria či jazera. Má hraciu úroveň pre deti i dospelých, informovala TASR PR vydavateľstva Dajama Daniela Kollárová.



Miesta sa snažia hráči uhádnuť na základe troch indícii, ktoré sú zoradené od najťažšej po najľahšiu. "Pre deti má kartičky s otázkami pre 132 lokalít. Keďže táto verzia nadväzuje na učebné osnovy základných škôl, hra je vhodná aj ako učebná pomôcka, najmä pri výučbe vlastivedy a zemepisu. Prepája fakty a zaujímavosti spojené so slovenskými lokalitami, čím podporuje analytické myslenie," uviedla Kollárová.



Pre dospelých má 480 lokalít, dohromady je to 1500 indícií, ktoré hráčov prevedú 600 lokalitami Slovenska. Obsahuje tiež fotohádanky a kartičky, na základe ktorých hráči pátrajú po najväčších slovenských krajoch a okresoch, najdlhších riekach či najvyšších pohoriach.