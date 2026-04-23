Vedúca pošty mala okradnúť dvoch klientov, obvinili ju z podvodu
Polícia pripomína, že aj v spolupráci so Slovenskou poštou dlhodobo upozorňuje najmä seniorov, aby boli obozretní a venovali pozornosť ochrane svojich finančných prostriedkov.
Autor TASR
Košice 23. apríla (TASR) - Vedúca pošty mala dvoch klientov okradnúť dokopy o 11.200 eur. Michalovský vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil 38-ročnú ženu zo zločinu podvodu. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa doterajšieho vyšetrovania mala žena ako vedúca zamestnankyňa jednej z pobočiek Slovenskej pošty v Košickom kraji bez fyzickej prítomnosti a vedomia disponenta účtu vypísať tlačivo na výber finančných prostriedkov a predstierať oprávnený výber. „Keďže z titulu svojej funkcie disponovala údajmi poškodených, mala tieto informácie zneužiť vo svoj prospech,“ uviedla.
V prvom prípade mala z cudzieho účtu vybrať 4000 eur a v druhom prípade 7200 eur. Obaja poškodení podľa polície prišli na neoprávnené výbery až po kontrole výpisu z účtu, keď zistili, že z ich účtov zmizli peniaze, ktoré si sami nevybrali.
Polícia pripomína, že aj v spolupráci so Slovenskou poštou dlhodobo upozorňuje najmä seniorov, aby boli obozretní a venovali pozornosť ochrane svojich finančných prostriedkov.
Podľa doterajšieho vyšetrovania mala žena ako vedúca zamestnankyňa jednej z pobočiek Slovenskej pošty v Košickom kraji bez fyzickej prítomnosti a vedomia disponenta účtu vypísať tlačivo na výber finančných prostriedkov a predstierať oprávnený výber. „Keďže z titulu svojej funkcie disponovala údajmi poškodených, mala tieto informácie zneužiť vo svoj prospech,“ uviedla.
V prvom prípade mala z cudzieho účtu vybrať 4000 eur a v druhom prípade 7200 eur. Obaja poškodení podľa polície prišli na neoprávnené výbery až po kontrole výpisu z účtu, keď zistili, že z ich účtov zmizli peniaze, ktoré si sami nevybrali.
Polícia pripomína, že aj v spolupráci so Slovenskou poštou dlhodobo upozorňuje najmä seniorov, aby boli obozretní a venovali pozornosť ochrane svojich finančných prostriedkov.