Velič: Návrh k odstráneniu vrakunskej skládky by mal byť hotový o rok

Bratislava 21. marca (TASR) - Návrh riešenia na odstránenie bratislavskej vrakunskej skládky by mal byť hotový do marca budúceho roka. Na tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník ministerstva investícii Dušan Velič. V programe Slovensko je na odstránenie envirozáťaží vyčlenených 239 miliónov eur.



Slovensko spolu s Holandskom podpísalo deklaráciu o spolupráci pri sanácii envirozáťaže vo Vrakuni. Momentálne podľa Veliča dávajú dokopy tím odborníkov zo Slovenska a Holandska. "Potrebujeme komplexné riešenie ochrany Žitného ostrova. (...) Máme tím, máme riešenie, ktoré dáme na stôl, máme peniaze. Nič nám nebráni v tom, aby sme túto vodu zachránili," poznamenal Velič s tým, že vrakunská skládka sa za tejto vlády nerieši.



Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) zároveň priblížila, že z eurofondov pôjde na obnovu kultúrnych historických pamiatok 308 miliónov eur. Ďalších 27 miliónov eur má ísť pre samosprávne kraje, aby obnovili kultúrne dedičstvo. Remišová deklarovala, že spoločne s rezortom kultúry chcú pripraviť výzvy tak, aby tieto peniaze smerovali do obnovy historických budov v Banskej Štiavnici, ktoré postihol požiar.