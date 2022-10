Velič: Výsledok prijmem s pokorou, do kampane sme vložili kreativitu

Bratislava 29. októbra (TASR) - Jeden z kandidátov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Dušan Velič začal svoju volebnú noc v Bratislave, v kruhu najbližšej rodiny, priateľov a kandidátov na poslancov za Bratislavský kraj. Jeho pocity po spojených voľbách sú dobré, zhodnotil to vo svojej centrále, kde vládne rodinná atmosféra.



Velič tvrdí, že mal skvelý tím. Do kampane podľa svojich slov vložili maximálne množstvo kreativity, ale, ako tvrdí, išlo o nerovný boj. "Som rád, že sme prišli s témami. Je to v rukách ľudí a s pokorou prijmem taký či onaký výsledok," povedal kandidát na predsedu BSK. Ako povedal, sobotný deň strávil tak, že sa vyspal dlhšie a neskôr bol voliť.



V centrále Veliča sa nachádza aj vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Podľa nej je Velič pracant, tímový hráč a má skúsenosti z regionálnej politiky, a aj keď nebol v politike, bol aktivista v oblasti životného prostredia. I preto by bol podľa nej dobrým predsedom samosprávneho kraja. Tvrdí, že Velič vie ľudí spájať. "Vždy má väčšie šance úradujúci, či už je to predseda samosprávneho kraja alebo primátor, preto, že všetko čo v úrade robí, je kampaň," povedala s tým, že preto sa všade pár mesiacov pred voľbami robia chodníky a cesty, či sa strihajú pásky. Velič mal podľa nej férovú kampaň.



O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa uchádzal Ivan Bošňák (ODS, DS, Spolu a Šanca), Juraj Droba (SaS, Team Bratislava, PS), ktorého podporuje aj OKS a NOVA, Milan Lopašovský (SMS), Ján Mažgút (Smer-SD, SNS), Magdaléna Sulanová (ĽSNS), Andrej Trnovec (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Dušan Velič (Za ľudí, Sme rodina, KDH, Maďarské fórum) a Štefan Zima (Republika).