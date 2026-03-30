Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 30. marec 2026
VEĽKÁ AKCIA: Trnavskí policajti kontrolovali obchody

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Okrem 233 maloobchodných prevádzok hliadky preverili aj 38 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb a 44 osôb.

Autor TASR
Trnava 30. marca (TASR) - Polícia nezaznamenala počas piatkovej (27. 3.) preventívno-bezpečnostnej akcie v obchodoch na území Trnavského kraja ani jeden prípad krádeže. Policajti skontrolovali 233 maloobchodných prevádzok. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Kontrolovali najmä obchodné centrá, predajne a ich okolie, kde sa zamerali na ochranu majetku a zvýšenie bezpečnosti verejnosti,“ priblížila polícia s tým, že do akcie sa zapojilo 67 policajtov. Okrem 233 maloobchodných prevádzok hliadky preverili aj 38 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb a 44 osôb.

„Pozitívnou správou je, že počas kontrol nebol zaznamenaný ani jeden prípad krádeže. Policajti však riešili dva priestupky v doprave a odhalili jeden správny delikt na úseku súkromných bezpečnostných služieb,“ doplnila polícia.

