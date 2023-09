Veľká Čalomija v okrese Veľký Krtíš umiestňuje utečencov na ihrisku

Veľký Krtíš 5. septembra (TASR) - Obec Veľká Čalomija vo Veľkokrtíšskom okrese umiestňuje nelegálnych utečencov na ihrisku, ktoré sa nachádza pri hlavnej ceste. TASR to v utorok povedal starosta Roman Pásztor s tým, že ich chceli umiestniť mimo obce a zároveň tak, aby nemuseli ostať v lese.



Doplnil, že v uplynulých dňoch prichádzali do dediny z oboch strán skupiny cudzincov, 99 percent z nich boli muži. Vyskytujú sa však aj ženy a deti. "Pri ihrisku majú altánok, je tam aj pitná voda, môžu sa umyť a aj skryť pred dažďom," spresnil s tým, že k migrantom miestni obyvatelia pristupujú dvojako. "Niektorí im chcú pomáhať a iní ich zas vyhnať. Najhoršie je, že nevieme, čo sa stane a čo môžeme očakávať," objasnil.



Dodal, že boli aj prípady, keď cudzinci rozhadzovali odpadky po obci. Nechávajú tiež za sebou veľa odpadu, topánky, oblečenie i spacie vaky. "My to po nich upratujeme, zatiaľ to vieme zabezpečiť. Ak sa to však začne zhoršovať, bude to vážny problém," reagoval.



Podľa neho sú cudzinci rôzni. "Niektorí sú unavení, vyčerpaní a zničení, mladí sú zas usmiati a veľakrát aj arogantní. Snažíme sa, aby sme zachovali pokoj a nevznikali medzi nimi a našimi obyvateľmi konflikty," vysvetlil s tým, že zatiaľ sa však migranti vo Veľkej Čalomiji nepobili. Starosta informoval, že samospráva sa im snaží zabezpečiť základné veci, sami si však v obchode nakúpia a spôsobia tým v dedine rozruch.



Starosta obce Ipeľské Predmostie vo Veľkokrtíšskom okrese Viktor Lestyánszky TASR potvrdil, že pohyb skupín migrantov zaznamenali počas uplynulých nocí. Dodal, že každý druhý až tretí deň sa v dedine objavujú skupiny desiatich až 15 ľudí. Poznamenal, že väčšinou sú to muži, bol však aj prípad, keď sa vyskytlo mesačné dieťa. Podľa neho prípady krádeže alebo provokovania miestnych občanov nezaznamenali.