Veľká cena Ľadovej odštartuje v piatok atraktívnou nočnou etapou
Autor TASR
Stratená 30. januára (TASR) - Atraktívnou nočnou etapou v piatok odštartuje v areáli bežeckého lyžovania pri obci Stratená v blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyne tretí ročník Medzinárodných pretekov psích záprahov s názvom Veľká cena Ľadovej. Trojdňové podujatie privíta pretekárov z viacerých európskych krajín a návštevníkom ponúkne aj bohatý sprievodný program. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
Organizátori na podujatí očakávajú pretekárov zo Slovenska, Poľska, Česka, Rakúska a ďalších európskych krajín. Súťažiť sa bude vo viacerých disciplínach od dynamického skijöringu s jedným psom až po záprahy so 14 psami. Medzinárodné preteky psích záprahov pri Dobšinskej ľadovej jaskyni odštartujú v piatok o 18.00 h atraktívnou nočnou etapou, preteky budú pokračovať dennými etapami počas víkendu.
Pre návštevníkov je pripravený aj sprievodný program, a to napríklad zážitkové jazdy na záprahoch, jazda na koni či ukážky práce horskej služby s lavínovými psami.
Veľkú cenu Ľadovej organizuje občianske združenie Snow Park Ľadová, ktoré sa stará o prevádzku areálu bežeckého lyžovania pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.
