Veľká Fatra upozorňuje na ohrozenie najcitlivejších druhov a lokalít

Martin 3. mája (TASR) - Národný park (NP) Veľká Fatra pristúpi k sezónnym uzáverám vybraných území a chodníkov, ak sa nezníži tlak zo strany návštevníkov na najcitlivejšie druhy a lokality na jeho území. Na sociálnej sieti o tom informoval v súvislosti s ohrozenou populáciou hlucháňa hôrneho.



Upozornil, že na jar sa rozmnožuje a toká mnoho chránených druhov a návštevníci by na to mali brať ohľad. "Chránené živočíchy je zakázané rušiť, chytať, rušiť v čase a v mieste rozmnožovania," zdôraznil NP.



Populácia hlucháňa podľa NP klesá, fragmentuje sa a zvyškové populácie sú od seba čoraz viac oddelené nevhodným biotopom. "Vtákom nedovoľuje vzájomné stretnutia a výmenu génov pri rozmnožovaní. Dôsledkom je väčší stres, nedostatok vtákov na tokaniskách, väčšia náchylnosť na vyrušovanie a zmarenie hniezdenia, prípadne jeho neúspech. Vystresovaný hlucháň prejavuje vyššiu mieru agresie. Po vyrušení sliepky opúšťajú tokaniská a osamelé kohúty nevenujú energiu počas toku sliepočkám, ale napríklad turistom na chodníku," skonštatoval NP.



Zdôraznil, že turisti by mali pri stretnutí s hlucháňom zachovať odstup aspoň desať metrov. "Ak ho nechajú prísť bližšie, môže dôjsť k útoku, ktorý zraní ich aj vtáka. Pre hlucháňa môže byť taký vážny, že mu znemožní lietať, prípadne mu môže spôsobiť smrť. Pre ochranu tohto druhu by mali návštevníci dodržiavať návštevný poriadok, pohybovať sa len po turistických chodníkoch a nezverejňovať miesta výskytu hlucháňov so zmeneným správaním. Zvyšuje sa tak návštevnosť v území a aj tlak na miestnu populáciu," dodal NP Veľká Fatra.