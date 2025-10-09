< sekcia Regióny
VEĽKÁ KONTROLA: Policajti odhalili 281 priestupkov
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Počas celoslovenskej kontroly Deň bez nehody, ktorá sa uskutočnila v piatok 3. októbra, zistili policajti na cestách Bratislavského kraja 281 priestupkov. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
Policajti spresnili, že najviac priestupkov, 106, sa týkalo prekročenia povolenej rýchlosti. „Hliadky vykonali tiež 860 dychových skúšok, zistili 58 porušení povinnosti vodiča, z toho 46 vodičov obsluhovalo počas jazdy mobilný telefón, a u 22 vodičov bol dôvod kontroly nesprávny spôsob jazdy. Pri vykonaní kontroly sa našlo aj 16 vodičov, ktorí jazdili s preťaženým vozidlom,“ dodala polícia.
Počas dňa zaevidovala šesť dopravných nehôd, z toho v troch prípadoch utrpeli účastníci ľahké zranenie.
