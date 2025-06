AKCIA RAILPOL: Policajti kontrolovali stanice, úschovne aj vlaky

Bratislava 27. júna (TASR) - Od štvrtku (26. 6.) do piatku rána sa v Bratislavskom kraji v obvode železničných dráh vykonávala policajná akcia „Aktívny štít“, ktorá je organizovaná Európskou asociáciou železničných polícií - RAILPOL. V rámci akcie policajti skontrolovali 27 osobných a dva nákladné vlaky. Rovnako tak 19 železničných staníc, päť úschovní batožiny a 27 úschovných skriniek. Skontrolovaných bolo aj 38 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.



„V čase od štvrtka (26. 6.) 7.00 h do piatka 7.00 h bola zameraná na dohliadanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy, zisťovanie protiprávneho konania cestujúcich, zamestnancov železničných spoločností a iných osôb vo vlakoch osobnej prepravy, v priestoroch železničných staníc a ich blízkom okolí, na predchádzanie krádežiam majetku cestujúcich, na odhaľovanie nelegálnej migrácie a na pátranie po osobách a veciach,“ opísala hovorkyňa.



Počas kontroly v blízkosti železníc bola štyrom osobám, ktoré prechádzali cez koľaje na miestach, na ktorých je to zakázané, uložená bloková pokuta.