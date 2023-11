Nový bike park vo Veľkej Lomnici by mal byť hotový do konca roka

Veľká Lomnica 28. novembra (TASR) - Vo Veľkej Lomnici pod Tatrami by mali do konca roka postaviť nový bike park. Starosta Peter Duda pre TASR potvrdil, že ak to poveternostné podmienky dovolia, stavba by mala byť hotová ešte v decembri. Kritizuje však načasovanie a zlý manažment štátnych orgánov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, od ktorého obec získala na park dotáciu, z toho viní bývalé vedenie.



Reálne využívať areál by mohla verejnosť od jari, keď obec plánuje aj slávnostné otvorenie. Športový park postavia v blízkosti nového cyklistického chodníka, ktorý spája Veľkú Lomnicu s Huncovcami. Nachádzať sa bude v bývalom jazdeckom areáli vedľa mosta na konci obce v smere na Kežmarok. "Cielene sme ho chceli postaviť práve tam, keďže je tam nový cyklochodník. Jeho súčasťou bude pumptrack a tiež tzv. skejtbordová vaňa, takže ho bude môcť využívať cyklistická verejnosť, ale aj skejtbordisti a tiež kolobežkári. Radi by sme tam v budúcnosti organizovali v týchto športoch aj rôzne podujatia či súťaže," uviedol Duda. Pri realizácii projektu sa obec inšpirovala vo viacerých slovenských mestách. Podobný areál postavili aj v neďalekej Spišskej Belej, kde sa stretol s pozitívnym ohlasom a využíva ho množstvo športujúcich.



Samospráva získala na projekt dotáciu z MIRRI vo výške 394.000 eur, celková hodnota diela prevyšuje 405.000 eur. Projekt však bol podľa starostu administratívne spustený až na jeseň, zmluvu o poskytnutí dotácie podpísala samospráva s ministerstvom koncom októbra a zdroje je potrebné vyčerpať do konca roka. "Sme vďační za dotáciu, avšak poveternostné podmienky na takúto stavbu v našom regióne nie sú ideálne. Už teraz máme v noci mínusové teploty, nasnežilo, takže stavbári sa tomu musia prispôsobiť a sú limitovaní. Máme však prísľub, že to do konca roka stihnú," ubezpečil. Do budúcna by však podľa neho bolo potrebné lepšie nastaviť jednotlivé výzvy a prispôsobiť ich ročnému obdobiu.



Riaditeľ odboru komunikácie MIRRI Martin Dorčák objasnil, že na výzvu, do ktorej sa zapojila aj obec Veľká Lomnica, boli vyčlenené finančné prostriedky vo forme kapitálových výdavkov. Do rozpočtu rezortu boli pridelené v roku 2021 a zo zákona musia byť využité do konca roka 2023, o čom boli všetci žiadatelia informovaní. "Bývalá ministerka však dva roky nekonala a výzvu jej rezort vyhlásil až v šibeničnom termíne - v máji tohto roka. Ministerstvo ju vyhodnotilo v júni a zmluvy s úspešnými uchádzačmi podpisovalo až v októbri, teda necelé tri mesiace pred termínom, v ktorom musia byť už uhradené faktúry. Nie je to len problém obce Veľká Lomnica, ale ide o ďalších viac ako 40 projektov v mestách a obciach po celom Slovensku," skonštatoval Dorčák.



Dodal, že nové vedenie všetkých prijímateľov kontaktovalo, či sú schopní splniť podmienky výzvy, a ponúklo im možnosť ukončiť zmluvu o poskytnutí dotácie bez finančného plnenia. Obec Veľká Lomnica bola jednou z tých, ktoré sa zaviazali, že projekt dokončia. Do konca roka tak musia mať uhradené všetky faktúry.