VIDEO: MEDVEĎ VO VEĽKEJ LOMNICI: Pohybuje sa medzi domami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Obec upozorňuje majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti.

Autor TASR
Veľká Lomnica 10. septembra (TASR) - Obec Veľká Lomnica v okrese Kežmarok upozorňuje na pohyb medveďa hnedého v zastavanom území. Na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom je vidieť, ako medveď v utorok (9. 9.) večer pobehuje medzi domami.

„O pohybe medveďa bol informovaný Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Správy Tatranského národného parku, ktorý monitoruje situáciu. Vyzývame občanov k zvýšenej ostražitosti a žiadame ich, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami a boli opatrní,“ uviedla obec. Zároveň upozorňuje majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti.


