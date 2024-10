Vodiči musia rátať s obmedzením pred obcou Veľká Lomnica

Veľká Lomnica 14. októbra (TASR) - V najbližších dňoch budú musieť vodiči rátať s dopravným obmedzením na ceste I/66 pred obcou Veľká Lomnica, okres Kežmarok. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti uviedlo, že obmedzenie potrvá od utorka 15. do štvrtka 17. októbra a súvisí s prácami na vozovke.



Po frézovaní cesty, ktorú realizovali stavbári počas uplynulého víkendu, nasleduje v najbližších dňoch pokládka živičnej vrstvy. Práce budú realizované po 17.00 h a premávka bude regulovaná striedavo v jednom jazdnom pruhu. "Žiadame vodičov o rešpektovanie dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť v predmetnom úseku," uviedla polícia.



Práce súvisia s výstavbou nového mosta, ktorú realizuje Slovenská správa ciest a mali by byť podľa harmonogramu ukončené do konca októbra. Na frekventovanom ťahu medzi Popradom a Kežmarkom sa okrem prestavby starého mostného objektu rekonštruuje aj priľahlý úsek cesty v celkovej dĺžke takmer 300 metrov a došlo tiež k úprave koryta potoka. Realizácia projektu si podľa zmluvy so zhotoviteľom vyžiada takmer milión eur s DPH. Stavba je financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu.