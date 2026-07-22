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Veľká Mača oslavuje 700. výročie prvej písomnej zmienky
Na návštevníkov osláv výročia prvej písomnej zmienky o obci čakajú okrem kultúrneho programu aj ďalšie sprievodné podujatia.
Autor TASR
Veľká Mača 22. júla (TASR) - Obec Veľká Mača v okrese Galanta oslavuje v tomto roku 700. výročie prvej písomnej zmienky. Počas 7. a 8. augusta sa pri tejto príležitosti uskutočnia Slávnostné dni obce s bohatým kultúrnym programom, informovala obec.
Na návštevníkov osláv výročia prvej písomnej zmienky o obci čakajú okrem kultúrneho programu aj ďalšie sprievodné podujatia. V sobotu (8. 8.) bude o 15.00 h slávnostne odhalený a požehnaný miestnym farárom kríž - symbol obce.
„Následne sa ulicami Hlavná a Krásna vydá historický sprievod vedený kočom so záprahom koní. Na koči bude počas sprievodu hrať hudobná skupina Görönd z našej partnerskej obce Decs,“ priblížila obec. Prídu aj účastníci, ktorí budú oblečení v dobových kostýmoch približujúcich 14. storočie, keď bola Veľká Mača po prvýkrát zaznamenaná v písomných prameňoch.
Súčasťou sprievodu budú aj organizácie pôsobiace v obci, ktoré sa predstavia vo svojich klubových a spolkových odevoch. Obyvatelia si budú môcť počas podujatia prevziať pamätné vydanie kroniky obce, pripravené špeciálne k tomuto výročiu.
Na návštevníkov osláv výročia prvej písomnej zmienky o obci čakajú okrem kultúrneho programu aj ďalšie sprievodné podujatia. V sobotu (8. 8.) bude o 15.00 h slávnostne odhalený a požehnaný miestnym farárom kríž - symbol obce.
„Následne sa ulicami Hlavná a Krásna vydá historický sprievod vedený kočom so záprahom koní. Na koči bude počas sprievodu hrať hudobná skupina Görönd z našej partnerskej obce Decs,“ priblížila obec. Prídu aj účastníci, ktorí budú oblečení v dobových kostýmoch približujúcich 14. storočie, keď bola Veľká Mača po prvýkrát zaznamenaná v písomných prameňoch.
Súčasťou sprievodu budú aj organizácie pôsobiace v obci, ktoré sa predstavia vo svojich klubových a spolkových odevoch. Obyvatelia si budú môcť počas podujatia prevziať pamätné vydanie kroniky obce, pripravené špeciálne k tomuto výročiu.