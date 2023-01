Pamätník Jánovi Kuciakovi vo Veľkej Mači chcú stavať v budúcom roku

Veľká Mača/Trnava 14. januára (TASR) – Pamätník zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici vo Veľkej Mači pri Galante by mali začať stavať v budúcom roku. Na jeho príprave pracuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK). TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie TTSK Natália Petkáčová.



Výtvarno-architektonická súťaž na návrh Pamätníka slobody slova prebiehala do apríla 2022 a bola zastrešená Slovenskou komorou architektov. "Víťazný návrh bol rozpracovaný do podoby architektonickej štúdie," uviedla Petkáčová. Má názov Záhrada, jeho tvorcami sú Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček a pracuje s naklonením pozemku, čo evokuje pocit nerovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny.



Nasledovať bude podľa Petkáčovej územné a stavebné konanie a verejné obstarávanie zhotoviteľa stavebných prác. Predbežný odhad nákladov je 300.000 eur s DPH, pričom TTSK plánuje projekt financovať zo svojho rozpočtu. S výstavbou by sa malo začať v priebehu budúceho roka, odhadovaná dĺžka vyplynie z projektovej dokumentácie. Pamätník by mal stáť na mieste domu zavraždenej dvojice, ktorá prišla o život v roku 2018. Asanácia domu bola želaním rodinných príslušníkov obetí vraždy.



V roku 2018 TTSK udelil Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej Cenu slobody Antona Srholca in memoriam. Koncom roka 2019 na ich počesť zorganizoval konferenciu Slovensko proti všetkým mafiám, na ktorej vystúpili slovenskí aj talianski novinári a právnici.