VEĽKÁ NEHODA: Hasiči zasahujú v obci Rožkovany v okrese Sabinov
Na mieste zasahuje deväť hasičov zo Sabinova, Lipian a Prešova.
Autor TASR
Sabinov 13. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri nehode troch osobných a jedného nákladného motorového vozidla so zranením v obci Rožkovany v okrese Sabinov. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
Ako uviedol, na mieste zasahuje deväť hasičov zo Sabinova, Lipian a Prešova.
