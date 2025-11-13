Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VEĽKÁ NEHODA: Hasiči zasahujú v obci Rožkovany v okrese Sabinov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na mieste zasahuje deväť hasičov zo Sabinova, Lipian a Prešova.

Autor TASR
Sabinov 13. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri nehode troch osobných a jedného nákladného motorového vozidla so zranením v obci Rožkovany v okrese Sabinov. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Ako uviedol, na mieste zasahuje deväť hasičov zo Sabinova, Lipian a Prešova.
