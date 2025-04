TRAGICKÁ nehoda pri Košiciach si vyžiadala obeť a dieťa je v nemocnici

Košice 24. apríla (TASR) - Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode na privádzači z diaľnice z Prešova do Košíc prišla o život jedna osoba. Dieťa so závažnými poraneniami previezli do nemocnice. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.



Podľa prvotných informácií HaZZ sa nehoda týkala osobného motorového vozidla a dvoch osôb. „Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že jedna dospelá osoba utrpela vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla. Maloletá osoba so závažnými poraneniami bola záchranármi prevezená do nemocnice,“ uviedli hasiči s tým, že na mieste poskytli zranenej osobe predlekársku pomoc, zabezpečili miesto nehody a asistovali príslušníkom polície pri dokumentovaní a riadení dopravy.



Polícia na sociálnej sieti informovala, že úsek cesty I/20 v smere od krematória do Košíc je pre vážnu dopravnú nehodu neprejazdný.