Veľká noc na Liptove prinesie lyžovačku, kúpanie i tradičné zvyky

Liptovský Mikuláš 9. apríla (TASR) - Veľká noc na Liptove prinesie lyžovačku, kúpanie i typické slovenské tradície. Veľká Noc bude určite lyžiarska vďaka stredisku Jasná, v ktorom okrem prírodnej nádielky čerstvého snehu sa rozbehli v apríli aj snežné delá. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



„Veľká noc na Liptove bude tradičná, ale aj plná oddychu, športu aj poriadnej dávky zábavy. Návštevníci Liptova sa môžu tešiť na originálnu veľkonočnú kraslicu, ktorá bude vyvážať na Chopok lyžiarov aj nelyžiarov. Pripravený je atraktívny tradičný program s tvorivými dielňami, veľkonočným menu, grilovačkou aj ľudovou hudbou,“ uviedla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



V akvaparkoch budú tematické saunové rituály a medzinárodný štýl osláv sviatkov jari. Pripravené sú súťaže, hľadanie veľkonočných vajíčok či chytanie veľkonočného zajaca.



Tradície ožijú počas Veľkej noci aj v skanzene v Pribyline. „Múzeum liptovskej dediny pripravuje program, ktorý vtiahne návštevníkov do minulosti. Pletenie korbáčov a maľovanie kraslíc určite zaujme, ale nebude chýbať ani rozprávanie o zvykoch, tradíciách a mágii počas jarného obdobia. V prevádzke bude aj Považská lesná železnica,“ dodala Šarafínová s tým, že do spevu aj do tanca v skanzene zahrá aj ľudová hudba.