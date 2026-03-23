Veľká noc na Liptove spojí lyžovačku s jarnými aktivitami
Veľkonočnými tradíciami ožívajú aj mestá a obce Liptova, v ktorých na návštevníkov čakajú folklórne programy, nadrozmerné kraslice, ochutnávky regionálnych špecialít či ukážky tradičných zvykov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 23. marca (TASR) - Veľká noc na Liptove spojí posledné možnosti zimnej lyžovačky v najvyšších polohách Nízkych Tatier s prvými jarnými aktivitami. Ako TASR informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, záujem o dovolenky počas Veľkej noci na Slovensku rastie.
„V Jasnej bude Veľká noc o lyžovačke a tradičnom veľkonočnom programe a o niekoľko kilometrov nižšie sa už bude naplno rozbiehať turistická a cyklistická sezóna. Naše doliny, lúky a lesné chodníky ponúkajú ideálne podmienky na rodinné prechádzky, prvé jarné túry či cyklovýlety,“ uviedla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková s tým, že rodiny s deťmi v Ružomberku poteší nedeľná jazda vláčikom Korýtko, ktorá sa dá skombinovať s cyklistikou.
Veľkonočnými tradíciami zároveň ožívajú aj mestá a obce Liptova, v ktorých na návštevníkov čakajú folklórne programy, nadrozmerné kraslice, ochutnávky regionálnych špecialít či ukážky tradičných zvykov. Veľkonočný program chystá i Múzeum liptovskej dediny v Pribyline či lokalita UNESCO vo Vlkolínci, kde plánujú workshop odlievania veľkonočných sviečok. „Liptov je dlhodobo vnímaný ako bezpečná a dobre dostupná destinácia so stabilnou infraštruktúrou a s kvalitnými službami, ktorú počas Veľkej noci radi využívajú najmä domáci Slováci, ale aj Poliaci a Česi. Sme pripravení na sviatočný nápor a kladieme dôraz na kvalitný program, komfort aj bezpečnosť našich návštevníkov,“ doplnila Bartková.
