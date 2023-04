Veľká noc prinesie na Bratislavský hrad stredoveké remeselné trhy

Bratislava 6. apríla (TASR) - Veľkonočné stredoveké remeselné trhy čakajú návštevníkov Bratislavského hradu od piatka (7. 4.). Na hradnom nádvorí môžu stretnúť remeselníkov v kostýmoch, zoznámiť sa so stredovekou kuchyňou a výrobkami alebo len zažiť atmosféru stredoveku.



"Tešiť sa môžete na sviečkara, pisára, sokoliara, hrnčiara, brašnára, krajčíra, tokára či včelára, ale aj na remeselníka, ktorý bude pliesť korbáče," pozýva Slovenské národné múzeum (SNM) – Historické múzeum. Program pripravili jeho pracovníci aj pre deti. Tie sa zabavia na malom kolotoči, u alchymistu sa dozvedia o výrobe nápojov a ich pozornosť môžu zaujať aj drevené hračky.



"Pre dospelých je pripravené víno podľa starých receptúr. A všetci určite ochutnajú aj stredovekú kuchyňu s koláčmi, polievkami a ďalšími dobrotami," dodáva Samuel Gabura z oddelenia komunikácie a vzdelávania SNM – Historického múzea.



Podujatie potrvá do 10. apríla. Koná sa vždy od 10.00 do 18.00 h. Vstup je voľný.