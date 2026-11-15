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Veľká novéna pokračovala tradičnou procesiou s obrazom Panny Márie
Počas Veľkej novény prichádzajú do Trnavy tisíce veriacich uctiť si obraz Panny Márie Trnavskej nachádzajúci sa v Bazilike sv. Mikuláša.
Autor TASR
Trnava 15. novembra (TASR) - Tradičnou procesiou ulicami mesta s obrazom Panny Márie pokračovala v nedeľu Veľká novéna v Trnave. Jedna z najstarších duchovných tradícií na Slovensku pripomína záchranu Trnavy pred plienením tureckým vojskom a ničivou morovou epidémiou, skonštatoval trnavský dekan Jozef Gallovič.
Počas Veľkej novény prichádzajú do Trnavy tisíce veriacich uctiť si obraz Panny Márie Trnavskej nachádzajúci sa v Bazilike sv. Mikuláša. Traduje sa o ňom, že krvou a slzami ochránil Trnavčanov nielen od tureckých vpádov, ale aj pred šíriacou sa morovou epidémiou.
Tohtoročný 83. ročník Trnavskej novény, ktorý potrvá do 21. novembra, sa nesie v duchu Jubilejného roka sv. Františka z Assisi s mottom Svätý František - svedok evanjelia, ktorý žije. Súčasťou deväťdňového programu sú každodenné sväté omše, modlitby a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Samotnej procesii predchádzala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Renato Boccardo, arcibiskup arcidiecézy Spoleto-Norcia z talianskej Umbrie, kde žil a pôsobil svätý František. Vo svojej homílii pripomenul posolstvo sv. Františka, ktoré je v súčasnom svete mimoriadne aktuálne. „Svornosť neznamená byť všetci rovnakí, myslieť rovnako alebo vymazať rozdiely. Znamená to skôr naučiť sa žiť s rozdielmi bez toho, aby sme ich menili na nepriateľstvo,“ povedal.
Svet je podľa jeho slov zraňovaný vojnami, násilím, prenasledovaním i hlbokými nerovnosťami. „Mohli by sme si myslieť, že pokoj závisí len od rozhodnutí vlád alebo od medzinárodných dohôd. Ale aj my máme zodpovednosť, ktorú nemôžeme preniesť na iných. Nemôžeme sami zastaviť všetky vojny, ale môžeme odmietnuť logiku nenávisti. Nemôžeme vyriešiť každú nespravodlivosť, ale môžeme sa vyhnúť tomu, aby sme boli jej spoluvinníkmi. Nemôžeme zmieriť všetkých ľudí, ale môžeme začať od vzťahov, ktoré sú nám zverené. Nemôžeme prosiť Boha, aby zmieril svet, ak nie sme ochotní zmieriť sa s tými, ktorí žijú vedľa nás. Nemôžeme vzývať na koniec vojen, ak neustále živíme malé vojny v našich domovoch, v našom pracovnom prostredí a v našich spoločenstvách,“ uviedol vo svojej homílii.
Gallovič pripomenul, že tradícia procesie, nosenia obrazu Trnavskej Panny Márie, siaha do roku 1710. Vtedy sa na sviatok Obetovania Panny Márie 21. novembra zhromaždilo v Bazilike sv. Mikuláša všetko zdravé obyvateľstvo a po prosebnej svätej omši vyšla z chrámu procesia. Ešte v ten deň morová epidémia ustúpila.
„Modlitby Trnavčanov a procesia s obrazom Panny Márie zachránili mesto pred ničiacim morom, a to po vyčerpaní všetkých prirodzených prostriedkov. Na tento zázračný zásah našej nebeskej matky chceme pamätať aj dnes a vyprosovať si jej ochranu predovšetkým pred duchovným morom nemravnosti a bezbožnosti, ktorý sa šíri našou drahou Európou,“ povedal Gallovič.
Počas Veľkej novény prichádzajú do Trnavy tisíce veriacich uctiť si obraz Panny Márie Trnavskej nachádzajúci sa v Bazilike sv. Mikuláša. Traduje sa o ňom, že krvou a slzami ochránil Trnavčanov nielen od tureckých vpádov, ale aj pred šíriacou sa morovou epidémiou.
Tohtoročný 83. ročník Trnavskej novény, ktorý potrvá do 21. novembra, sa nesie v duchu Jubilejného roka sv. Františka z Assisi s mottom Svätý František - svedok evanjelia, ktorý žije. Súčasťou deväťdňového programu sú každodenné sväté omše, modlitby a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Samotnej procesii predchádzala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Renato Boccardo, arcibiskup arcidiecézy Spoleto-Norcia z talianskej Umbrie, kde žil a pôsobil svätý František. Vo svojej homílii pripomenul posolstvo sv. Františka, ktoré je v súčasnom svete mimoriadne aktuálne. „Svornosť neznamená byť všetci rovnakí, myslieť rovnako alebo vymazať rozdiely. Znamená to skôr naučiť sa žiť s rozdielmi bez toho, aby sme ich menili na nepriateľstvo,“ povedal.
Svet je podľa jeho slov zraňovaný vojnami, násilím, prenasledovaním i hlbokými nerovnosťami. „Mohli by sme si myslieť, že pokoj závisí len od rozhodnutí vlád alebo od medzinárodných dohôd. Ale aj my máme zodpovednosť, ktorú nemôžeme preniesť na iných. Nemôžeme sami zastaviť všetky vojny, ale môžeme odmietnuť logiku nenávisti. Nemôžeme vyriešiť každú nespravodlivosť, ale môžeme sa vyhnúť tomu, aby sme boli jej spoluvinníkmi. Nemôžeme zmieriť všetkých ľudí, ale môžeme začať od vzťahov, ktoré sú nám zverené. Nemôžeme prosiť Boha, aby zmieril svet, ak nie sme ochotní zmieriť sa s tými, ktorí žijú vedľa nás. Nemôžeme vzývať na koniec vojen, ak neustále živíme malé vojny v našich domovoch, v našom pracovnom prostredí a v našich spoločenstvách,“ uviedol vo svojej homílii.
Gallovič pripomenul, že tradícia procesie, nosenia obrazu Trnavskej Panny Márie, siaha do roku 1710. Vtedy sa na sviatok Obetovania Panny Márie 21. novembra zhromaždilo v Bazilike sv. Mikuláša všetko zdravé obyvateľstvo a po prosebnej svätej omši vyšla z chrámu procesia. Ešte v ten deň morová epidémia ustúpila.
„Modlitby Trnavčanov a procesia s obrazom Panny Márie zachránili mesto pred ničiacim morom, a to po vyčerpaní všetkých prirodzených prostriedkov. Na tento zázračný zásah našej nebeskej matky chceme pamätať aj dnes a vyprosovať si jej ochranu predovšetkým pred duchovným morom nemravnosti a bezbožnosti, ktorý sa šíri našou drahou Európou,“ povedal Gallovič.