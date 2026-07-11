< sekcia Regióny
VEĽKÁ POLICAJNÁ AKCIA: U vodičov zistili stovky priestupkov
Odhalili jedného vodiča podozrivého zo spáchania trestného činu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. júla (TASR) - Bratislavská polícia skontrolovala v piatok (10. 7.) počas celokrajskej osobitnej kontroly stovky vodičov. Najčastejším priestupkom bola vysoká rýchlosť. Do akcie boli zapojení policajti dopravnej, poriadkovej aj železničnej polície. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
„Počas kontroly policajti vykonali 690 dychových skúšok a zistili 206 priestupkov. Najčastejším porušením pravidiel cestnej premávky bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktorého sa dopustilo 61 vodičov, nasledovali porušenia povinností vodiča (29 prípadov), nevyhovujúci technický stav vozidiel (23 prípadov) a nepoužitie bezpečnostných pásov (16 prípadov). Policajti zároveň odhalili aj porušenia pri preprave nebezpečného nákladu, prekročenie najvyššej povolenej hmotnosti vozidiel či nesprávny spôsob jazdy,“ priblížil Pecek.
Policajti tiež zadržali 24 osvedčení o evidencii vozidla a štyri tabuľky s evidenčným číslom. Odhalili jedného vodiča podozrivého zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a vypátrali jednu osobu evidovanú v medzinárodnom pátraní. Alkohol zistili u dvoch cyklistov.
„Bratislavská polícia bude v obdobných kontrolách pokračovať aj naďalej. Ich cieľom nie je len postihovanie vodičov porušujúcich pravidlá cestnej premávky, ale predovšetkým ochrana života, zdravia a majetku všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uzavrel hovorca.
„Počas kontroly policajti vykonali 690 dychových skúšok a zistili 206 priestupkov. Najčastejším porušením pravidiel cestnej premávky bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktorého sa dopustilo 61 vodičov, nasledovali porušenia povinností vodiča (29 prípadov), nevyhovujúci technický stav vozidiel (23 prípadov) a nepoužitie bezpečnostných pásov (16 prípadov). Policajti zároveň odhalili aj porušenia pri preprave nebezpečného nákladu, prekročenie najvyššej povolenej hmotnosti vozidiel či nesprávny spôsob jazdy,“ priblížil Pecek.
Policajti tiež zadržali 24 osvedčení o evidencii vozidla a štyri tabuľky s evidenčným číslom. Odhalili jedného vodiča podozrivého zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a vypátrali jednu osobu evidovanú v medzinárodnom pátraní. Alkohol zistili u dvoch cyklistov.
„Bratislavská polícia bude v obdobných kontrolách pokračovať aj naďalej. Ich cieľom nie je len postihovanie vodičov porušujúcich pravidlá cestnej premávky, ale predovšetkým ochrana života, zdravia a majetku všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uzavrel hovorca.