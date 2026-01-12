< sekcia Regióny
V košických oceliarňach došlo k úmrtiu zamestnanca
Oceliarne vyjadrili rodine zamestnanca úprimnú sústrasť.
Autor TASR
Košice 12. januára (TASR) - V areáli košických oceliarní U. S. Steel, divízneho závodu Expedícia, v pondelok v skorých raných hodinách našli zamestnanca podniku v bezvedomí. „Napriek snahe firemného záchranného tímu sa ho nepodarilo resuscitovať,“ potvrdil TASR hovorca hutníckeho závodu Ján Bača. Na prípad upozornil denník Korzár.
Lekár podľa hovorcu konštatoval úmrtie bez cudzieho zavinenia. Oceliarne vyjadrili rodine zamestnanca úprimnú sústrasť.
Úmrtie osoby v budove v hutníckom podniku potvrdila aj polícia. „Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie. Polícia vec ďalej nerealizuje,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
