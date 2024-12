Veľká Ves nad Ipľom bude mať od nového roka množstevný zber odpadu

Veľká Ves nad Ipľom 8. decembra (TASR) - Obec Veľká Ves nad Ipľom vo Veľkokrtíšskom okrese prechádza od nového roka na množstevný zber komunálneho odpadu. Očakáva, že výdavky za smeti sa jej tak podarí stabilizovať. TASR o tom informoval starosta Ladislav Kerata.



Pri takomto zbere rodina platí iba za objem odpadu, ktorý neseparovala. Motivovať to má občanov viac separovať, a tým pádom produkovať menej komunálneho odpadu. "Zvýšenie v cene odpadov bude v rozmedzí do piatich až šiestich eur na osobu, ktoré pri zodpovednom nakladaní s odpadmi môže domácnosť vykompenzovať," objasnil.



Uviedol, že miestne dane každoročne zvyšujú v priemere o infláciu z predchádzajúceho roka. "Navrhujeme ich zvýšiť v priemere o desať percent, čo na bežnú domácnosť predstavuje zvýšenie o tri až šesť eur," zdôraznil.



Spomenul, že príprava rozpočtu na nový rok vychádza z dostupných údajov ministerstva financií a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Je to aj zo skutočnosti, že od 1. januára nového roka financovanie materských škôl prechádza pod štát. "V tejto súvislosti treba dodať, že tam prechádzajú učiteľky, čiastočne upratovačka a prevádzkové náklady. Školské jedálne zostávajú financované z podielových daní," reagoval.



Podľa starostu v novom roku nepočítajú s investíciami. Podobne ako tento rok obmedzili kultúrne a spoločenské podujatia, prípadne ich rozsah redukovali. Povedal, že čakajú na stanovenie ceny energií pre zraniteľné subjekty, keďže vo veľkej miere budú ovplyvňovať ich hospodárenie. "V uplynulom roku sme mali jedného zamestnanca na polovičný úväzok, v budúcom roku s ním nepočítame, prípadne len na pomoc s kosením na dohodu," konštatoval.



Rozpočet v obci pripravili ako vyrovnaný a počas roka uvidia, či ho bude treba novelizovať. "Nepočítame s alternatívami, počítame len s tou horšou, keďže situácia v ekonomike sa bude len zhoršovať. Popritom je tu nárast dane z pridanej hodnoty, ako aj podiel na konsolidačnom balíku," uzavrel.