Veľká Ves nad Ipľom neuvažuje o výstavbe ďalších nájomných bytov

Veľká Ves nad Ipľom 8. augusta (TASR) – Obec Veľká Ves nad Ipľom vo Veľkokrtíšskom okrese momentálne neuvažuje o výstavbe ďalších nájomných bytov. Pre TASR to uviedol starosta Ladislav Kerata s tým, že radšej by chceli budovať infraštruktúru okolo dvoch bytových domov, ktoré kolaudovali v rokoch 2020 a 2021.



Pripomenul, že sa v nich nachádza spolu 28 nájomných bytov a v súčasnosti sú všetky obsadené. "Boli nejaké odchody, byty sa však ihneď obsadili," spomenul s tým, že medzi plánovanú infraštruktúru patria napríklad detské ihrisko a chodníky. Súčasťou sú aj priestory pre skladovanie bicyklov i separovaného odpadu. Doplnil, že je to aj systém pre napájanie čističky odpadovej vody pre bytové domy.



Podotkol tiež, že v nájomných bytoch obec využíva ako dodatočný zdroj elektrickej energie solárnu energiu, fotovoltaiku. Dodal, že na tento systém je napojené aj tepelné čerpadlo. "V lete pracuje ako klimatizácia a v zime ako dodatočné kúrenie. Prioritne je systém napájaný z fotovoltaiky, keď nie je dostatok energie, tak sa odoberá zo siete," konštatoval.



Podľa neho presné vyčíslenie úspor na využívanie solárnej energie nie je možné. "Každý byt hospodári individuálne. Dá sa však povedať, že od jari do jesene a čiastočne aj v zime fotovoltaika pokrýva náklady na teplú vodu a v prechodnom období aj náklady na kúrenie či na chladenie," zdôraznil.



Starosta tiež poznamenal, že solárny systém budovali ako súčasť bytových domov. "Cena jedného systému je približne 8000 eur, čo zahŕňa kompletný systém," ukončil.