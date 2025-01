Veľká Ves nad Ipľom plánuje hospodáriť s príjmami 300.000 eur

Veľká Ves nad Ipľom 4. januára (TASR) - Obec Veľká Ves nad Ipľom vo Veľkokrtíšskom okrese plánuje v tomto roku hospodáriť s príjmami takmer 300.000 eur. TASR o tom informoval starosta Ladislav Kerata s tým, že rozpočty menších obcí v súčasnosti nedávajú takmer žiadne možnosti na ich plánovaný rozvoj.



Dodal, že v príjmoch sú započítané aj tie, ktoré cez obec takzvane iba prechádzajú. Sú hlavne z nájomných bytov, ktoré poukazujú ďalej na úhrady splátok do Štátneho fondu rozvoja bývania. Sú to aj zbierky do fondu opráv, a to je spolu viac ako 65.000 eur. "Škôlka, aj keď je financovaná štátom, prechádza rozpočtom obce, to je ďalších 60.000 eur," objasnil s tým, že rovnako sú to poplatky za smeti. Následne z nich hradia náklady za odvoz a uloženie odpadov.



Priblížil, že zabezpečiť treba i rôzne externé služby, kybernetickú bezpečnosť, požiarnu ochranu či audity. "Keď toto všetko odrátame z bežného rozpočtu, na kultúru a šport nám zostane približne 3000 eur," zdôraznil. Na údržbu budov a verejných priestorov je to približne šesť- až sedemtisíc eur.



V tomto roku chcú rekonštruovať verejný priestor okolo obecného úradu. Okrem toho tiež čakajú na vyhodnotenie výzvy na rekonštrukciu obecného úradu vo výške približne 200.000 eur. "Ak bude projekt úspešný, budeme ho financovať piatimi percentami. Aj to budú ušetrené peniaze," zhrnul s tým, že plánujú aj spracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu kultúrneho domu. V súčasnosti môže obec podľa starostu ušetriť len na organizácii podujatí. Prípadne na prácach, ktoré si vedia zabezpečiť svojpomocne.



Uviedol, že tento rok bude pre samosprávy náročný. "Podľa predbežných informácií však bude rok 2026 ešte náročnejší. A to nielen pre nepriaznivé ekonomické správy, ale aj na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti," vyhlásil.