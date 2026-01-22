< sekcia Regióny
Veľká Ves nad Ipľom použije úvery na bytovú politiku
Čo sa týka šetrenia, obec sa naň pripravovala už v minulom roku.
Autor TASR
Veľká Ves nad Ipľom 22. januára (TASR) - Obec Veľká Ves nad Ipľom má úvery v rozpočte na tento rok naplánované najmä na bytovú politiku a na spolufinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu. TASR o tom informoval starosta obce v okrese Veľký Krtíš Ladislav Kerata.
Dodal, že dane z nehnuteľnosti zvýšili v priemere o infláciu, čo je podľa neho okolo päť percent. „Už niekoľko rokov sa držíme tohto postupu a je to prijateľnejšie, ako jedenkrát zvýšiť o desiatky percent,“ objasnil s tým, že poplatok za odpad v obci nezvyšovali. Spomenul, že samospráva zaviedla váženie odpadu, nádoby majú s čipom. Podľa starostu kleslo množstvo odpadu, hlavne však výrazne klesol počet vyložených nádob počas zberu. „Občania nevykladajú poloplné nádoby, pretože vedia, že zaplatia za každú jej manipuláciu,“ zdôraznil s tým, že cena za odpad na osobu a rok je 40 eur. Spresnil, že po zúčtovaní celého roku však dostane väčšina domácnosti časť poplatku naspäť.
Ako ďalej uviedol, bežný rozpočet obce na tento rok je schválený vo výške 320.000 eur, čo je porovnateľné s rokom 2025. Čo sa týka kapitálových výdavkov, plánované sú v celkovej výške takmer 2.000.000 eur. Podľa starostu to budú hlavne komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu, či rekonštrukcie rodinných domov vo vlastníctve obce na nájomné byty. „Rodinné domy plánujeme rekonštruovať z vlastných prostriedkov, ako aj úverových, hlavne zo Štátneho fondu rozvoja bývania,“ zhrnul.
Čo sa týka šetrenia, obec sa naň pripravovala už v minulom roku. Konštatoval, že museli napríklad ukončiť pracovný pomer s jednou zamestnankyňou obecného úradu. „Optimalizujeme však aj drobné veci, ako sú nastavenia odberných miest elektrickej energie,“ poznamenal. Podľa neho je to aj zavádzanie moderných regulačných prvkov vo vykurovaných objektoch.
Dodal, že dane z nehnuteľnosti zvýšili v priemere o infláciu, čo je podľa neho okolo päť percent. „Už niekoľko rokov sa držíme tohto postupu a je to prijateľnejšie, ako jedenkrát zvýšiť o desiatky percent,“ objasnil s tým, že poplatok za odpad v obci nezvyšovali. Spomenul, že samospráva zaviedla váženie odpadu, nádoby majú s čipom. Podľa starostu kleslo množstvo odpadu, hlavne však výrazne klesol počet vyložených nádob počas zberu. „Občania nevykladajú poloplné nádoby, pretože vedia, že zaplatia za každú jej manipuláciu,“ zdôraznil s tým, že cena za odpad na osobu a rok je 40 eur. Spresnil, že po zúčtovaní celého roku však dostane väčšina domácnosti časť poplatku naspäť.
Ako ďalej uviedol, bežný rozpočet obce na tento rok je schválený vo výške 320.000 eur, čo je porovnateľné s rokom 2025. Čo sa týka kapitálových výdavkov, plánované sú v celkovej výške takmer 2.000.000 eur. Podľa starostu to budú hlavne komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu, či rekonštrukcie rodinných domov vo vlastníctve obce na nájomné byty. „Rodinné domy plánujeme rekonštruovať z vlastných prostriedkov, ako aj úverových, hlavne zo Štátneho fondu rozvoja bývania,“ zhrnul.
Čo sa týka šetrenia, obec sa naň pripravovala už v minulom roku. Konštatoval, že museli napríklad ukončiť pracovný pomer s jednou zamestnankyňou obecného úradu. „Optimalizujeme však aj drobné veci, ako sú nastavenia odberných miest elektrickej energie,“ poznamenal. Podľa neho je to aj zavádzanie moderných regulačných prvkov vo vykurovaných objektoch.